Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, gdy drużyna Berekum Chelsea wracała z wyjazdowego meczu ligowego przeciwko zespołowi Samartex. Droga zespołu została zablokowana przez uzbrojonych napastników.

Jak wynika z ustaleń przekazanych przez agencję Reutera, napastnicy otworzyli ogień w stronę pojazdu w momencie, gdy kierowca próbował wykonać manewr cofania, by uciec z zasadzki. Lokalne media podały, że przebywający w autobusie byli zmuszeni wybiec w pobliskie krzaki, aby ukryć się przed napastnikami.

W trakcie zdarzenia kilka osób zostało rannych, a jedna z kul trafiła 20-letniego Frimponga w głowę. Piłkarz został natychmiast przewieziony do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Ghańska Federacja Piłkarska wyraziła poruszenie skalą brutalności ataku. "Ghański Związek Piłki Nożnej (GFA) z głębokim szokiem i smutkiem przyjął tragiczną wiadomość o śmierci Dominica Frimponga z klubu Berekum Chelsea" - napisano w oświadczeniu.

Władze federacji podkreśliły, że zdarzenie to wstrząsnęło całym środowiskiem sportowym w kraju. "GFA składa najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego, jego kolegom z drużyny, sztabowi technicznemu oraz zarządowi klubu w tym niezwykle trudnym czasie" - dodano.

Berekum Chelsea to jeden z czołowych klubów ghańskiej Premier League. Okoliczności napadu są obecnie wyjaśniane przez lokalną policję. Trwa także obława za napastnikami, a co najmniej kilka osób, które rozproszyły się w czasie akcji, jest poszukiwanych.

