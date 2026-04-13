Kreml poinformował w poniedziałek, że Rosja jest gotowa przyjąć wzbogacony uran z Iranu w ramach przyszłego porozumienia pokojowego ze Stanami Zjednoczonymi - doniosła agencja AFP.

- Propozycja ta została przedstawiona przez Władimira Putina podczas rozmów zarówno z USA, jak i państwami regionu. Oferta ta pozostaje aktualna, ale nie podjęto jeszcze żadnych działań w tej sprawie - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Peskow.

W sprawie wojny na Bliskim Wschodzie wypowiedział się w poniedziałek również Friedrich Merz. Zdaniem kanclerza Niemiec rozmowy pokojowe między USA i Iranem w Islamabadzie "nie zostały dobrze przygotowane", a skutki konfliktu "będziemy odczuwać jeszcze długo po jej zakończeniu". - Nie byłem zaskoczony decyzją o przerwaniu rozmów w Islamabadzie - powiedział Merz w Berlinie.

W ubiegłym tygodniu Niemcy wznowiły bezpośredni kontakt z władzami w Teheranie. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul wezwał w rozmowie telefonicznej ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego do zapewnienia swobodnej, bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Szef niemieckiej dyplomacji zasygnalizował ewentualną gotowość Bundeswehry do udziału w szerszej misji w cieśninie Ormuz. Zastrzegł jednak, że wymaga to spełnienia kilku warunków, takich jak uzyskanie mandatu ONZ oraz obowiązujące zawieszenie broni. Udział niemieckiego wojska wymagałby także zgody Bundestagu.

Prowadzone w sobotę, w stolicy Pakistanu negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się niepowodzeniem, co przyznały zarówno oficjalne media irańskie, jak i stojący na czele amerykańskiej delegacji wiceprezydent J.D. Vance.

Waszyngton domaga się zgody Iranu na rezygnację z rozwoju polityki jądrowej, na co nie godzi się Teheran. Strony różnią się też pod względem stanowisk dotyczących swobody żeglugi przez cieśninę Ormuz. W poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego ma rozpocząć się amerykańska blokada morska cieśniny Ormuz, zapowiedziana przez prezydenta Donalda Trumpa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Jednoizbowy parlament i dwa głosy. System wyborczy na Węgrzech Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / polsatnews.pl / PAP