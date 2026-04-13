W niedzielę na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne. Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc. Wygrana Tiszy kończy 16-letnie rządy Fideszu na Węgrzech. Minionej nocy na ulicach Budapesztu wielu wyborców postanowiło świętować.

Węgierskie media niezależne nie kryją zachwytu z nagrania, które błyskawicznie podbija sieć. Głównym bohaterem nie jest jednak lider zwycięskiej opozycji, a przyszły minister zdrowia Hegedus Zsolt.

Podczas niedzielnego wieczoru wyborczego partii TISZA na placu Batthyány, Zsolt zaprezentował na scenie spektakularny taniec radości, który stał się symbolem wygranej nad partią Viktora Orbana.

Świętowanie na ulicach Budapesztu. Nagranie z przyszłym ministrem podbija sieć

Niezależny węgierski portal 24.hu okrzyknął występ Hegedusa Zsolta "najlepszą sceną taneczną w historii węgierskiej polityki". Dziennikarze podkreślają, że trudno znaleźć słowa na opisanie jego ruchów, w których można odnaleźć echa ery disco, wspomnienia z lekcji WF-u, a nawet charakterystyczny "kaczy chód" Angusa Younga z zespołu AC/DC.

Z kolei gazeta "Blikk" zauważa, że nagranie żyje już własnym życiem w mediach społecznościowych i może stać się internetową legendą na miarę słynnego "Techno Vikinga". Film z popisu polityka udostępniła w sieci reporterka RTL Noemi Zalavári.

Przyszły minister zdrowia Węgier celebrował wygraną w wyborach

Bohater nagrania, Hegedus Zsolt, to ceniony chirurg ortopeda, który przez wiele lat pracował w węgierskich szpitalach. Rozczarowany tym, jak funkcjonuje lokalna służba zdrowia, wyjechał do Anglii, gdzie kontynuował karierę. Mimo sukcesów za granicą, w 2015 roku zdecydował się na powrót do ojczyzny.

Po powrocie zaangażował się w działalność społeczną i zawodową, zakładając m.in. związek zawodowy. Powiedział, że "chciałby wdrożyć dobre praktyki, których nauczył się za granicą, w węgierskiej służbie zdrowia".

Przyszły szef węgierskiego resortu zdrowia jest prywatnie ojcem czwórki dzieci. Jego żona także pracuje w służbie zdrowia. Peter Magyar, lider partii TISZA, pokłada w nim spore nadzieje. Podkreślił jego przygotowanie merytoryczne i cechy charakteru. "Profesjonalizm, humanizm, pokora. Dziękujemy Hegedusowi za podjęcie się tego trudnego, a zarazem pięknego zadania" - napisał Magyar pod udostępnioną w sieci rozmową z lekarzem.

