Podczas oficjalnej wizyty Donalda Tuska w Seulu ranga stosunków dwustronnych między Polską a Koreą Południową została podniesiona do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Umowa o partnerstwie, która łączy oba kraje od 2013 roku, zostanie rozszerzona między innymi o rozbudowę połączeń lotniczych, współpracę obronną czy kluczowe inwestycje infrastrukturalne.

- Współpraca ma być poszerzana także w badaniach naukowych, sektorze kosmicznym, wymianie kulturalnej i turystyce, w tym rozbudowie połączeń lotniczych między krajami – zapowiedział prezydent Republiki Korei.

Jak dodał, Warszawa i Seul będą od tej pory prężniej działać w zakresie łańcuchów dostaw, energii, infrastruktury, nauki i technologii.

Polska i Korea Południowa rozszerzają współpracę. Podpisano umowę o partnerstwie

Podczas wspólnego wystąpienia z Li premier Donald Tusk podkreślił, że jednym z najważniejszych elementów współpracy Polski i Korei Południowej jest przemysł zbrojeniowy i wzmacnianie potencjału obronnego obu państw.

"Siłą napędową naszych relacji z Koreą Południową jest współpraca przemysłów zbrojeniowych. Będziemy to kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do Polski" - przekazał szef rządu.

Li dodał również, że przyjęta deklaracja jest wyrazem chęci rozwijania współpracy dwustronnej w dziedzinach takich jak: zaawansowany przemysł, nauka i technologia, energia, przestrzeń kosmiczna i infrastruktura. Przypomniał też o zawartej w 2022 r. umowie ramowej z Polską, wskazując, że jej wartość opiewa na ok. 44,2 mld dolarów.

Korea Południowa ma być także zainteresowana udziałem w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce czy zwiększeniem dostępu polskich produktów do rynku koreańskiego.

Obronność i inwestycje priorytetem Warszawy i Seulu. "Nowy, bezpieczny ład międzynarodowy"

W trakcie pierwszej wizyty polskiego premiera w Korei od 27 lat, Tusk poinformował, że bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego i Europy jest ze sobą ściśle powiązane oraz że Polska i Korea Południowa będą wspólnie działać na rzecz pokoju w swoich regionach i w skali globalnej.

💬 Premier @donaldtusk w #Seul: Siłą napędową naszych relacji z Koreą Południową jest współpraca przemysłów zbrojeniowych. Będziemy to kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do Polski. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 13, 2026

– Musimy wszyscy budować nowy, bezpieczny ład międzynarodowy. Korea Płd. i Polska będą działać na rzecz stabilności tego nowego, wyłaniającego się świata – oświadczył Tusk.

Dodatkowo, stwierdził, że stabilizacja globalnych łańcuchów dostaw będzie miała kluczowe znaczenie, aby opanować kryzys wywołany wojną na Bliskim Wschodzie.

Tusk pogratulował Magyarowi zwycięstwa na Węgrzech. "Nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe"

Wizyta polskiego premiera w Seulu zbiegła się w czasie ze zwycięstwem kierowanej przez Petera Magyara partii TISZA w wyborach na Węgrzech. Donald Tusk poinformował, że w przerwie między spotkaniami skontaktował się z węgierskim politykiem i pogratulował mu wyniku w niedzielnym głosowaniu.

- Rozmawiałem z Péterem Magyarem, gratulując mu i chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę z takich dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe - mówił podczas konferencji prasowej.

Tuż po ogłoszeniu cząstkowych wyników wyborów Tusk pogratulował Magyarowi także za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie stwierdził, że po latach rządów Viktora Orbana Węgry "wracają do Europy".

