Pożar w pobliżu budowy elektrowni jądrowej. Służby badają sprawę

Pożar w pobliżu miejsca budowy elektrowni jądrowej. Służby badają sprawę
W pobliżu miejsca planowanej budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu doszło do pożaru. - Na miejscu trwają intensywne działania służb - przekazała polsatnews.pl rzeczniczka lokalnej policji. Jak dodała, planowane są intensywne działania z biegłym ws. pożarnictwa. - Nie wykluczony jest udział osób trzecich - dodała.
- Otrzymaliśmy informację o zdarzeniu - powiedziała portalowi polsatnews.pl oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie asp. sztab. Anetta Potrykus. Jak dodała, na miejscu pożaru trwają intensywne działania służb.
Do zdarzenia doszło w pobliżu miejsca planowanej budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.
- Planowane są intensywne działania z biegłym ws. pożarnictwa - przekazała oficer prasowa. Zaznaczyła, że nie wykluczono udziału osób trzecich.
Rzeczniczka przekazała, że zniszczeniu uległo pięć maszyn budowlanych.
Informację o pożarze podał portal Choczewo24.
