- Otrzymaliśmy informację o zdarzeniu - powiedziała portalowi polsatnews.pl oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie asp. sztab. Anetta Potrykus. Jak dodała, na miejscu pożaru trwają intensywne działania służb.

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejsca planowanej budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

Wejherowo. Pożar w pobliżu budowy elektrowni jądrowej. Służby badają sprawę

- Planowane są intensywne działania z biegłym ws. pożarnictwa - przekazała oficer prasowa. Zaznaczyła, że nie wykluczono udziału osób trzecich.

Rzeczniczka przekazała, że zniszczeniu uległo pięć maszyn budowlanych.

Informację o pożarze podał portal Choczewo24.

Więcej informacji wkrótce.

