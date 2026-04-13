Pożar w pobliżu budowy elektrowni jądrowej. Służby badają sprawę

Pożar w pobliżu miejsca budowy elektrowni jądrowej. Służby badają sprawę

Polska

W pobliżu miejsca planowanej budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu doszło do pożaru. - Na miejscu trwają intensywne działania służb - przekazała polsatnews.pl rzeczniczka lokalnej policji. Jak dodała, planowane są intensywne działania z biegłym ws. pożarnictwa. - Nie wykluczony jest udział osób trzecich - dodała.

- Otrzymaliśmy informację o zdarzeniu - powiedziała portalowi polsatnews.pl oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie asp. sztab. Anetta Potrykus. Jak dodała, na miejscu pożaru trwają intensywne działania służb.

 

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejsca planowanej budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

- Planowane są intensywne działania z biegłym ws. pożarnictwa - przekazała oficer prasowa. Zaznaczyła, że nie wykluczono udziału osób trzecich.

 

Rzeczniczka przekazała, że zniszczeniu uległo pięć maszyn budowlanych.

 

Informację o pożarze podał portal Choczewo24.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
