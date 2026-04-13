Prokuratura Rejonowa Poznań Nowe Miasto wydała list gończy za obywatelem Gruzji w związku z tragiczną śmiercią pięciomiesięcznego niemowlęcia. Śledczy poszukują Nazguriego Kavtarashviliego, który jest podejrzany o narażenie swojego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz o to, że nie udzielił mu pomocy, gdy życie dziecka było realnie zagrożone. Chłopiec zmarł w szpitalu z powodu rozległych obrażeń.

ZOBACZ: Rosjanin zatrzymany w Polsce. Nowy krok Prokuratury Krajowej

Mężczyzna urodził się 12 stycznia 1978 roku w Gruzji, a ostatnio mieszkał w Poznaniu przy ul. Nadolnik 8A/202. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 10 kwietnia 2026 roku zastosował wobec niego tymczasowy areszt poszukiwawczy. Policja ostrzegła, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Jednocześnie służby zapewniają pełną dyskrecję i utrzymanie w tajemnicy danych osoby informującej.

Poznań. List gończy za Gruzinem

Dramat rozegrał się na początku kwietnia tego roku. Z ustaleń policji wynika, że matka dziecka wyjechała na kilka dni do Mołdawii na zabieg medyczny. Niemowlę zostało pod opieką ojca oraz dwóch znajomych z Mołdawii. Gdy chłopiec w krytycznym stanie trafił do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii, lekarze odkryli u niego ślady brutalnej przemocy, która mogła trwać od wielu dni. Życia dziecka nie udało się uratować.

W rękach służb są już trzy osoby. To 40-letnia matka chłopca oraz dwaj obywatele Mołdawii w wieku 21 i 25 lat. Cała trójka usłyszała zarzuty, ale nie przyznaje się do winy.

ZOBACZ: Były polski żołnierz z zarzutami o szpiegostwo. Wydano list gończy

Prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutów narażenia niemowlaka na bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenia mu pomocy, pomimo że znajdował się on położeniu realnie zagrażającym jego życiu, zarówno matce, jak i dwóm jej znajomym.

Wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu Nazguriego Kavtarashviliego, proszone są o niezwłoczny kontakt z najbliższą jednostką policji lub prokuratorem. Sprawa dotyczy podejrzenia o przestępstwo z art. 160 par 2 k.k. w związku z art. 162 par 1 k.k. w związku z art. 11 par 2 k.k - poinformowała prokuratura.

