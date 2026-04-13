- Rozmawiałem wczoraj z premierem Donaldem Tuskiem, który był tak miły i zadzwonił z gratulacjami - mówił na pierwszej po wygranych wyborach konferencji prasowej Peter Magyar - Wyraził nadzieje, że Węgry nie będą dłużej marionetką rosyjską i wrócą do Europy - mówił i potwierdził, że jego pierwsza wizyta zagraniczna będzie w Warszawie. Dodał, że chętnie pojedzie również do Gdańska i "innych wspaniałych miast".

- Węgry i Polska dzieli specjalna relacja, ponad 1000-letnia. Dzieliliśmy wspólnych królów, pomagaliśmy sobie nawzajem - kontynuował. Magyar przypomniał również przysłowie: "Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki".

- Viktor Orban zniszczył jednak stosunki polsko-węgierskie - stwierdził przewodniczący zwycięskiej Tiszy, ale zapewnił, że zamierza je odbudować. Wyraził nadzieję, że "będzie ona tak silna jak dziesiątki i setki lat temu".

Przekazał również, że gdy pojedzie do Polski, chętnie spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim.

Peter Magyar o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim: Radziłem im, by nie szli do Ikei

W sprawie przebywających na Węgrzech Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego, Magyar podtrzymał swoje słowa z kampanii wyborczej, kiedy zapowiadał, że ich azyl nie będzie podtrzymany.

- Radziłem im, by nie szli do Ikei i nie kupowali mebli, bo długo tu nie zostaną - mówił. - Węgry nie będą miejscem ratunkowym dla przestępców ściganych międzynarodowym listem gończym. Gdyby nasi przestępcy uciekli za granicę, też chcielibyśmy, by zostali nam wydani - mówił polityk.

Lider Tiszy zaproponował również, by Ziobro i Romanowski, "jeśli nie mają nic do ukrycia", wrócili do Polski i stanęli przed dobrze im znanym wymiarem sprawiedliwości. - Jeśli tutaj są, to jestem za tym, by wydać ich Polsce - zakończył.

Według wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech, na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc. W głosowaniu wzięło udział niemal 80 proc. wyborców, czyli prawie 6 mln osób.

