Według mapy opracowanej przez jednego z dziennikarzy Radia Swoboda, budowa siedmiu nowych wież rozpoczęła się tego samego dnia - 17 marca. Wówczas rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało o zneutralizowaniu czterech ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych w obwodzie leningradzkim.

Wieże wokół rezydencji Putina są wyposażone w systemy Pancyr-S1, służące jako tarcza przeciwko dronom, śmigłowcom i pociskom manewrującym. Są one w stanie zwalczać cele powietrzne na dystansie 20 km i do wysokości 15 km. To jedne z najskuteczniejszych tego typu rozwiązań stosowanych przez rosyjską armię.

Jednocześnie, jak informowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wojsko Putina ograniczyło w ostatnich miesiącach stosowanie wspomnianych systemów do minimum z powodu niedoborów.

Rezydencja Putina pod ochroną. Przywódca Rosji obawia się ataku z powietrza

Jak donosi Radio Swoboda, wieże zostały rozmieszczone w dwóch pierścieniach o różnych średnicach, podobnie jak w przypadku systemu obronnego wokół Moskwy. Ma to zwiększyć potencjał ochrony przeciw atakom z powietrza.

Łączna liczba tego typu obiektów wokół willi Putina wzrosła do 27. Pierwszy tego typu obiekt pojawił się w pobliżu rezydencji w Wałdaju w styczniu 2023 roku, by następnie sukcesywnie rozszerzać swój potencjał obronny. W 2025 roku liczba wież zaczęła rosnąć w błyskawicznym tempie - w sierpniu było ich 12, a w grudniu - już 20.

Wzmożone środki ostrożności zostaną również wdrożone w rezydencji Boczarow Ruczej w Soczi. Jak donieśli w rozmowie z The Moscow Times kremlowscy informatorzy, w obawie o potencjalny zamach Władimir Putin zaczął nosić w przestrzeni publicznej kamizelki kuloodporne.

Kompleks Putina w Wałdaju. Willa rosyjskiego dyktatora w niebezpieczeństwie?

Pałac Putina w Wałdaju to jedno z najpilniej strzeżonych miejsc w Rosji. To prywatny schron przywódcy Rosji, który spędza tam czas wolny i spotyka się ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Kompleks jest wyposażony w spa, kasyno, kręgielnię i własną cerkiew.

Jak ustalili dziennikarze Radia Swoboda, cytowani przez portal Ukraińska Prawda, w Wałdaju najczęściej przebywa partnerka Putina Alina Kabajewa wraz z synami.

W grudniu ubiegłego roku Kreml przekonywał, że wojsko Ukrainy próbowało przeprowadzić atak na rezydencję Putina za pomocą dronów, choć nie przedstawiło na poparcie tej tezy żadnych dowodów. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom, twierdząc, że sprzeciwia się wszelkim atakom na prywatne rezydencje przywódców zaangażowanych w konflikt. Stanowisko to poparł wówczas Waszyngton.

