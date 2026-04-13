"Młodszy, nowszy Orban". Polski pisarz o Magyarze

Peter Magyar to polityk centroprawicowy, który łączy konserwatyzm z nurtem prounijnym - ocenił w programie "Najważniejsze pytania" pisarz Krzysztof Varga.

Jak przekonywał, Magyar rozumie, że "bez funduszy z UE Węgry po prostu się rozsypią". Jako były urzędnik w Brukseli zna mechanizmy unijne i zapowiada walkę o odblokowanie zamrożonych miliardów (m.in. z funduszu odbudowy).

- Magyar dokonał rzeczy fenomenalnej - całą swoją narrację skierował do wewnątrz kraju. Właściwie nie zajmował się sytuacją poza granicami Węgier. Dlatego uważam, że czynniki zewnętrzne, takie jak aktywność Rosji, wizyta Vance’a czy poparcie ze strony Trumpa, nie miały tutaj większego znaczenia - ocenił pisarz.

Gość programu zwrócił uwagę, że lider Tiszy objeżdżając kraj i spotykając się z wyborcami nawet kilka razy dziennie, wyrósł na kogoś w rodzaju węgierskiego mesjasza. - To jest opowieść o kimś, kto ma po prostu zbawić i wyzwolić Węgry - wyjaśnił Varga.

Magyar budował przekaz na potrzebie "odzyskania Węgier" z rąk skorumpowanego układu i rozbicia obecnego systemu - mówił gość Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak. - Węgrzy zawsze żyli sprawami korupcji - podkreślił.

Polski pisarz o nowym premierze Węgier. "Dokonał rzeczy fenomenalnej"

- O Magyarze wiemy bardzo dużo. To nie jest człowiek, który urwał się z choinki i pojawił znikąd - podkreślił Varga.

- Był członkiem Fideszu, dyplomatą i europosłem - dyplomacja europejska to w zasadzie jego zawód. To człowiek z wnętrza systemu Viktora Orbana, który nagle wyszedł z cienia. Wcześniej nie był szerzej znany, bo rzadko wiemy, kto dokładnie pracuje na korytarzach w Brukseli i zajmuje się zakulisową dyplomacją unijną - wyjaśniał.

Pisarz wskazał, że kluczem do zrozumienia fenomenu Petera Magyara jest postać jego byłej żony, Judit Vargi. Jako była minister sprawiedliwości i niedoszła liderka listy Fideszu do europarlamentu, była ona filarem systemu Viktora Orbana. Ich losy rozeszły się jednak w cieniu wielkiego skandalu obyczajowego.

Afera ułaskawieniowa, która wybuchła na Węgrzech, dotyczyła tuszowania pedofilii w jednym z domów dziecka. Gdy prezydent Katalin Novak ułaskawiła osobę zamieszaną w ten proceder, w kraju zawrzało. Orban, ratując sondaże, zmusił Novak do dymisji, a wraz z nią z życia publicznego zniknęła Varga.

Krzysztof Varga zwrócił uwagę, że dla Magyara był to moment przełomowy - wykorzystując polityczną próżnię i społeczną wściekłość, wyszedł z cienia i rzucił wyzwanie dawnym mocodawcom. Jego przekaz był prosty i skuteczny: oskarżał rząd nie tylko o ochronę przestępców, ale przede wszystkim o systemową korupcję, która stała się fundamentem dzisiejszych Węgier - wyjaśnił gość programu.

Bizantyjski styl życia i wyspy biedy

Zdaniem pisarza kluczowym momentem kampanii były filmy dokumentalne publikowane na YouTube, m.in. przez grupę dziennikarzy śledczych Direkt36. Obnażyły one - jak to określił Varga - bizantyjski styl życia rodziny Viktora Orbana. Węgrzy zobaczyli, jak córka premiera, Rahel, oraz jej mąż, Istvan Tiborcz, nieprawdopodobnie wzbogacili się dzięki politycznym koneksjom. Do zięcia premiera zaczęły należeć najbardziej ekskluzywne hotele w Budapeszcie, podczas gdy poziom życia zwykłych obywateli - szczególnie na prowincji - zaczął drastycznie spadać - wskazywał Varga.

Dla wielu Węgrów był to szok. Orban, budujący latami legendę "chłopaka z ludu", który pierwszy raz widział prysznic w wieku 15 lat, nagle ukazał się jako głowa klanu opływającego w luksusy. Informacje o wyjeździe córki do USA przed wyborami czy o ucieczce syna szefa banku centralnego do Dubaju po defraudacji pieniędzy, podziałały na społeczeństwo jak policzek.

"Cena głosu". Ziemniaki, wieprzowina i narkotyki

Jeszcze większym wstrząsem okazał się film dokumentalny "Cena głosu" - wskazał Varga. Jak opisał, film pokazał brutalną prawdę o tym, jak Fidesz przez lata kupował głosy w najbiedniejszych regionach - tam, gdzie infrastruktura nie istnieje, a skrajne ubóstwo dotyka głównie mniejszość romską.

W zamian za głos na kandydata partii rządzącej, wysłannicy Fideszu oferowali jedzenie - worki ziemniaków, jajka, mięso - ale też narkotyki.

- W tym filmie wypowiadał się anonimowo policjant, który opowiadał o tym, jak w takich kluczowych momentach właściwie odpuszczano ściganie dilerów, jak wręczano ludziom pieniądze, żeby mogli sobie dragi jakieś kupić i w zamian za to oni głosowali na tego, na kogo trzeba. Krótko mówiąc, za głosowanie na kandydata Fideszu można było dostać jedzenie, narkotyki - mówił Varga.

