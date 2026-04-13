- Demokraci, którzy wygrali wybory wskazali wyraźnie, że nie będą przechowalnią dla potencjalnych przestępców i mam nadzieję, że w sposób cywilizowany, zgodny z przepisami prawa, te osoby doprowadzimy przed polski wymiar sprawiedliwości - zapewnił minister sprawiedliwości.

Minister Żurek zapowiada ws. Romanowskiego. "Mamy sytuację dosyć jasną"

Waldemar Żurek określił sytuację prawną wobec posła PiS Marcina Romanowskiego jako "dosyć jasną". - Mamy wydany przez polski sąd europejski nakaz aresztowania i możemy ścigać tą osobę na terenie całej Unii w przyspieszonym trybie. Jeżeli zostanie zatrzymany, to będzie do Polski przetransportowany - poinformował minister.

- Oczywiście Viktor Orban i jego ludzie zastosowali zupełnie dziwną procedurę, która naszym zdaniem jest sprzeczna z prawem unijnym, mianowicie zastosował azyl polityczny wobec obywatela Unii - powiedział Żurek, wskazując na dwa możliwe scenariusze.

ZOBACZ: Peter Magyar z "radą" dla Ziobry i Romanowskiego. "Nie kupujcie mebli"

Pierwszym z nich jest zaskarżenie tych rozwiązań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, natomiast drugim - "poczekanie na zmiany polityczne".

- Te zmiany dokonują się właśnie na naszych oczach, więc liczymy, że w najbliższym czasie służby węgierskie podejmą z polskimi służbami pełną współpracę i ten azyl polityczny, który był ochroną dla osób podejrzewanych o bardzo poważne przestępstwa w Polsce, zostanie zdjęty (...) i będziemy mogli te osoby postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości - powiedział minister.

Czy dojdzie do zatrzymania Zbigniewa Ziobry? Minister wskazuje na "kruczki prawne"

Waldemar Żurek zaznaczył, że w przypadku byłego ministra Zbigniewa Ziobry sytuacja przedstawia się inaczej niż w przypadku posła Romanowskiego.

- Prokuratura wystąpiła o europejski nakaz aresztowania i jest to w trakcie procedury. Sąd Okręgowy w Warszawie proceduje ten wniosek prokuratury i widzimy, że natrafia ten wniosek na różne przeszkody - wskazał.

- Pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry stosują różnego rodzaju kruczki prawne. Został złożony wniosek o zawieszenie postępowania. Sąd oddalił ten wniosek, ale pełnomocnicy złożyli zażalenie. Naszym zdaniem to zażalenie celowo nie zostało podpisane, bowiem wiemy, że procedura będzie przebiegać tak, że sąd wzywa o to, żeby pełnomocnicy podpisali to zażalenie - tłumaczył minister.

- To jest ewidentnie gra na zwłokę i próba przeciągnięcia w czasie całej tej procedury, ale wiem, że sąd działa dzisiaj bez zwłoki - ocenił.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Żurek zapytany o możliwy wyjazd do USA

Minister poinformował również, że prokuratura złożyła dziś kolejne pismo ponaglające w tej sprawie. Żurek zasugerował, że wyniki wyborów na Węgrzech mogą skłonić osoby objęte postępowaniem do ucieczki. Zdaniem prokuratury istnieje realne ryzyko, że podejrzani - świadomi możliwej nadchodzącej zmiany swojego statusu prawnego - podejmą próbę opuszczenia kraju, by uniknąć odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości. - Więc musimy podejmować te szybkie działania po to, żeby nie szukać tych osób po całym świecie - przekonywał minister.

ZOBACZ: Magyar wzywa prezydenta. "Węgry są w tarapatach"

- Dzisiaj mamy ich w strefie Schengen. Wiemy, że zrobiliśmy wszystko na co pozwalały przepisy prawa, że te osoby są pozbawione paszportów, więc moim zdaniem nie są w stanie legalnie opuścić strefy Schengen. Jeżeli będziemy mieli wobec drugiego z podejrzewanych ten europejski nakaz aresztowania no to będziemy mogli łatwo go w ramach Unii zrealizować - powiedział Żurek.

Zapytany przez dziennikarzy, czy wyjazd Ziobry lub Romanowskiego do Stanów Zjednoczonych jest obecnie prawnie niemożliwy, minister wyjaśnił, że osoba korzystająca z azylu politycznego może przekraczać granice na podstawie specjalnego dokumentu. Zaznaczył, że w tym przypadku możliwe byłoby opuszczenie Unii Europejskiej oraz że dokument musi zostać wystawiony przez państwo, które decyduje się przyjąć osobę ściganą.

- Więc ja zakładam, że osoby podejrzewane o pospolite przestępstwa związane z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej i malwersacje ogromnych środków publicznych nie dostaną takiej ochrony, a ten azyl polityczny udzielony przez państwo Orbana był azylem na wyrost i miał cel polityczny, a nie taki, jakiemu służy udzielanie azylu. Udzielanie azylu ma chronić osobę, która jest zagrożona z różnych powodów w kontekście praw człowieka - podkreślił Waldemar Żurek.

