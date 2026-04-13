Magyar o członkostwie Ukrainy w UE. Jednoznaczna deklaracja
Według Petera Magyara Ukraina nie dołączy do Unii Europejskiej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zwycięzca w niedzielnych wyborach na Węgrzech stwierdził, że Ukraina nie powinna liczyć na wsparcie Węgier w przyśpieszeniu procedur akcesyjnych. - To absolutny absurd, że kraj, który jest w stanie wojny, ma zostać przyjęty do Unii Europejskiej - powiedział lider Tiszy.
W swoim przemówieniu po zwycięstwie w niedzielnych wyborach Peter Magyar poruszył kwestię relacji z Ukrainą i miejsca Ukrainy w Europie. Pierwszym krokiem do uzdrowienia relacji z Kijowem będzie wycofanie blokady unijnej pożyczki w wys. 90 mld euro. Magyar zapowiedział, że Węgry pod jego rządami zagłosują za wsparciem Ukrainy.
Jednocześnie Magyar zapewnił, że Ukraina nie powinna spodziewać się taryfy ulgowej w procesie akcesji do Unii Europejskiej. Według lidera Tiszy w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie dojdzie do wstąpienia Ukrainy do Wspólnoty.
Peter Magyar: Ukraina w ciągu dziesięciu lat nie dołączy do UE
Według Magyara Ukrainie nie powinna zostać oferowana przyśpieszona procedura dołączenia do Unii Europejskiej, zwłaszcza gdy ta jest w stanie wojny.
- To absolutny absurd, że kraj, który jest w stanie wojny, ma zostać przyjęty do Unii Europejskiej. Niemożliwe jest nawet przeprowadzenie prawdziwych negocjacji dotyczących wszystkich rozdziałów akcesyjnych. Dlatego uważam, że w tej chwili nie ma to znaczenia, ale widzę, że są podejmowane kroki w tym kierunku - powiedział Magyar cytowany przez Unian.
Polityk, który po 16 latach rządów zastąpi Viktora Orbana na stanowisku szefa węgierskiego rządu zapowiedział, że o zgodzie Węgier na akcesję Ukrainy decydować będą węgierscy obywatele.
- Jeśli negocjacje z Ukrainą dobiegną końca, na Węgrzech odbędzie się referendum w sprawie przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Myślę jednak, że stanie się to w najbliższej przyszłości, a nie w ciągu najbliższych 10 lat - powiedział polityk.
Węgry odblokują pożyczkę dla Ukrainy, o zgodzie na akcesję zdecydują obywatele
W poniedziałek minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ogłosił wycofanie zalecenia dla obywateli ukraińskich, aby ci powstrzymywali się od wyjazdów na Węgry. Szef ukraińskiej dyplomacji w oświadczeniu wyraził nadzieję na normalizację relacji z Budapesztem.
"Chciałbym również nakłonić Ukraińców do realistycznych oczekiwań. Przed nami drobiazgowa, pragmatyczna i spokojna praca nad znalezieniem punktów styku, przywróceniem wzajemnego szacunku oraz realizacją wspólnych, pragmatycznych interesów. Nasze narody zasługują na to, abyśmy przeszli tę drogę, i będziemy pracować nad przywróceniem dobrych stosunków sąsiedzkich w interesie naszych dwóch krajów oraz całej Europy" - przekazał w oświadczeniu minister Sybiha.
