Magyar o członkostwie Ukrainy w UE. Jednoznaczna deklaracja

W swoim przemówieniu po zwycięstwie w niedzielnych wyborach Peter Magyar poruszył kwestię relacji z Ukrainą i miejsca Ukrainy w Europie. Pierwszym krokiem do uzdrowienia relacji z Kijowem będzie wycofanie blokady unijnej pożyczki w wys. 90 mld euro. Magyar zapowiedział, że Węgry pod jego rządami zagłosują za wsparciem Ukrainy.



Jednocześnie Magyar zapewnił, że Ukraina nie powinna spodziewać się taryfy ulgowej w procesie akcesji do Unii Europejskiej. Według lidera Tiszy w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie dojdzie do wstąpienia Ukrainy do Wspólnoty.

Peter Magyar: Ukraina w ciągu dziesięciu lat nie dołączy do UE

Według Magyara Ukrainie nie powinna zostać oferowana przyśpieszona procedura dołączenia do Unii Europejskiej, zwłaszcza gdy ta jest w stanie wojny.



- To absolutny absurd, że kraj, który jest w stanie wojny, ma zostać przyjęty do Unii Europejskiej. Niemożliwe jest nawet przeprowadzenie prawdziwych negocjacji dotyczących wszystkich rozdziałów akcesyjnych. Dlatego uważam, że w tej chwili nie ma to znaczenia, ale widzę, że są podejmowane kroki w tym kierunku - powiedział Magyar cytowany przez Unian.

Polityk, który po 16 latach rządów zastąpi Viktora Orbana na stanowisku szefa węgierskiego rządu zapowiedział, że o zgodzie Węgier na akcesję Ukrainy decydować będą węgierscy obywatele.



- Jeśli negocjacje z Ukrainą dobiegną końca, na Węgrzech odbędzie się referendum w sprawie przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Myślę jednak, że stanie się to w najbliższej przyszłości, a nie w ciągu najbliższych 10 lat - powiedział polityk.

Węgry odblokują pożyczkę dla Ukrainy, o zgodzie na akcesję zdecydują obywatele

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ogłosił wycofanie zalecenia dla obywateli ukraińskich, aby ci powstrzymywali się od wyjazdów na Węgry. Szef ukraińskiej dyplomacji w oświadczeniu wyraził nadzieję na normalizację relacji z Budapesztem.



"Chciałbym również nakłonić Ukraińców do realistycznych oczekiwań. Przed nami drobiazgowa, pragmatyczna i spokojna praca nad znalezieniem punktów styku, przywróceniem wzajemnego szacunku oraz realizacją wspólnych, pragmatycznych interesów. Nasze narody zasługują na to, abyśmy przeszli tę drogę, i będziemy pracować nad przywróceniem dobrych stosunków sąsiedzkich w interesie naszych dwóch krajów oraz całej Europy" - przekazał w oświadczeniu minister Sybiha.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni