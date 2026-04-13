Magyar wzywa prezydenta. "Węgry są w tarapatach"

- Nie mamy czasu do stracenia. Węgry są w tarapatach. W każdym aspekcie jesteśmy obrabowani, zadłużeni, zniszczeni - powiedział na pierwszej konferencji prasowej przewodniczący zwycięskiej Tiszy Peter Magyar. Wezwał prezydenta do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu.

Peter Magyar stoi przy mównicy na tle flag Węgier, przemawia publicznie.
Reuters
Peter Magyar przemawia na konferencji po wygranych wyborach

- Węgrzy napisali historię. To, co widzieliśmy tutaj i to, co widać na świecie, to historia w czasie rzeczywistym - przekazał na pierwszej po wygranych wyborach konferencji prasowej przewodniczący zwycięskiej Tiszy Peter Magyar. - Otrzymaliśmy silny mandat, w postaci dwóch trzecich miejsc w parlamencie - dodał.

 

Polityk podziękował obywatelom Węgier. - Wielu przywódców dzwoniło do mnie i gratulowało przede wszystkim wam - zwrócił się do obywateli.

 

Magyar odniósł się do komentarzy, które po wyborach spłynęły także z Chin i Rosji. - Dziękuję, że oni też z szacunkiem przyjmują decyzję węgierskich wyborców - powiedział. - Zrobimy wszystko, aby była to rzeczywiście nowa epoka - zadeklarował lider Tiszy.

Peter Magyar: Węgry są w tarapatach. Nie mamy czasu do stracenia

- Nie mamy czasu do stracenia - zaapelował szef Tiszy. Jak dodał, Węgry są w tarapatach. Magyar wezwał węgierskiego prezydenta Tamása Sulyoka do "jak najszybszego zwołania posiedzenia inauguracyjnego parlamentu, gdy będą ostateczne wyniki wyborów".

 

- W każdym aspekcie jesteśmy obrabowani, zadłużeni, zniszczeni. Jesteśmy najbardziej skorumpowanym i najbiedniejszym krajem UE - przekazał. - Nasz kraj jest rządzony przez zorganizowaną grupę przestępczą. W każdym wypadku potrzebna jest zmiana ustroju - dodał. 

 

Magyar przekazał, że Węgry były, są i będą w Europie. - Przyłączymy się do europejskiej prokuratury, a w przyszłości kadencja premiera będzie mogła trwać maksymalnie osiem lat - zadeklarował polityk.

 

- Są pewne wady Unii Europejskiej. Miałem okazję to poznać, byłem dyplomatą. Są bardzo duże problemy w poszukiwaniu kompromisów, ale jest w tym coś pięknego. Można znaleźć kompromis - powiedział szef Tiszy. Jak dodał, każdy kraj jest tam, żeby reprezentować swoje interesy narodowe. - Zawsze będę reprezentował interesy Węgrów w Brukseli. To samo zrobię w Moskwie, a może i w Waszyngtonie - zadeklarował. 

 

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów ugrupowanie TISZA Petera Magyara wygrała wybory i może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier.

 

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc. Wygrana Tiszy kończy 16-letnie rządy Fideszu na Węgrzech.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
