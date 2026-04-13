Magyar wzywa prezydenta. "Węgry są w tarapatach"

- Węgrzy napisali historię. To, co widzieliśmy tutaj i to, co widać na świecie, to historia w czasie rzeczywistym - przekazał na pierwszej po wygranych wyborach konferencji prasowej przewodniczący zwycięskiej Tiszy Peter Magyar. - Otrzymaliśmy silny mandat, w postaci dwóch trzecich miejsc w parlamencie - dodał.

Polityk podziękował obywatelom Węgier. - Wielu przywódców dzwoniło do mnie i gratulowało przede wszystkim wam - zwrócił się do obywateli.

Magyar odniósł się do komentarzy, które po wyborach spłynęły także z Chin i Rosji. - Dziękuję, że oni też z szacunkiem przyjmują decyzję węgierskich wyborców - powiedział. - Zrobimy wszystko, aby była to rzeczywiście nowa epoka - zadeklarował lider Tiszy.

Peter Magyar: Węgry są w tarapatach. Nie mamy czasu do stracenia

- Nie mamy czasu do stracenia - zaapelował szef Tiszy. Jak dodał, Węgry są w tarapatach. Magyar wezwał węgierskiego prezydenta Tamása Sulyoka do "jak najszybszego zwołania posiedzenia inauguracyjnego parlamentu, gdy będą ostateczne wyniki wyborów".

- W każdym aspekcie jesteśmy obrabowani, zadłużeni, zniszczeni. Jesteśmy najbardziej skorumpowanym i najbiedniejszym krajem UE - przekazał. - Nasz kraj jest rządzony przez zorganizowaną grupę przestępczą. W każdym wypadku potrzebna jest zmiana ustroju - dodał.

Magyar przekazał, że Węgry były, są i będą w Europie. - Przyłączymy się do europejskiej prokuratury, a w przyszłości kadencja premiera będzie mogła trwać maksymalnie osiem lat - zadeklarował polityk.

- Są pewne wady Unii Europejskiej. Miałem okazję to poznać, byłem dyplomatą. Są bardzo duże problemy w poszukiwaniu kompromisów, ale jest w tym coś pięknego. Można znaleźć kompromis - powiedział szef Tiszy. Jak dodał, każdy kraj jest tam, żeby reprezentować swoje interesy narodowe. - Zawsze będę reprezentował interesy Węgrów w Brukseli. To samo zrobię w Moskwie, a może i w Waszyngtonie - zadeklarował.

Więcej informacji wkrótce.

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów ugrupowanie TISZA Petera Magyara wygrała wybory i może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc. Wygrana Tiszy kończy 16-letnie rządy Fideszu na Węgrzech.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni