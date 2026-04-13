- Wiele osób zastanawiało się, gdzie zniknął minister spraw zagranicznych premiera Viktora Orbana, Peter Szijjarto. Znaleźliśmy go. Dziś o godzinie 10:00 pojawił się w siedzibie resortu dyplomacji, gdzie wcześniej przez lata przebywali rosyjscy hakerzy. Niszczył tam dokumenty dotyczące sankcji - powiedział Peter Magyar podczas konferencji prasowej.

- To właśnie dzieje się teraz na Węgrzech. Wiemy to już od kilku dni, że rozpoczęło się niszczenie dokumentów, jak za dawnych czasów - stwierdził lider Tiszy.

Pod koniec marca "The Washington Post" opublikował doniesienia, według których minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto przekazywał Federacji Rosyjskiej informacje z obrad różnych organów Unii Europejskiej. Szef węgierskiej dyplomacji ostatecznie potwierdził przekazywanie informacji m.in. Rosji, Izraelowi czy Turcji, twierdząc, że odbywało się to w ramach partnerskich konsultacji.

Opublikowane zostało także nagranie rozmowy Szijjarto z szefem ministerstwa spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Świadczyła ona o zacieśnionej współpracy Budapesztu i Kremla, Szijjarto osobiście konsultował z Siergiejem Ławrowem listę podmiotów objętych europejskimi sankcjami.



Właśnie dokumenty dotyczące sankcji według informacji przekazanych przez zwycięzcę niedzielnych wyborów niszczy w siedzibie węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. Z kolei Viktora Orbana nagrano, jak deklarował, że "pozostaje do usług" prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Wcześniej Peter Magyar nazwał te praktyki zdradą i zapowiedział, że politycy Fideszu zostaną pociągnięci do konsekwencji

Zmiana władzy na Węgrzech. TISZA ma większość konstytucyjną

W niedzielnych wyborach Węgrzy zdecydowali o zakończeniu 16-letnich rządów Viktora Orbana i partii Fidesz. Zwyciężyła partia TISZA Petera Magyara, która po przeliczeniu 99 proc. głosów może liczyć na 138 miejsc w 199-mandatowym parlamencie. Oznacza to, że w nowym parlamencie TISZA będzie miała większość konstytucyjną.



TISZA będzie się także cieszyć niezwykle silnym mandatem. Wybory były bowiem rekordowe pod względem frekwencji - zagłosowało 77,8 proc. uprawnionych obywateli.

