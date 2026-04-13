Kilka kilometrów dymu spowiło niebo. Erupcja wulkanu w Japonii
Wulkan Sakurajima na japońskiej wyspie Kiusiu wybuchł, wyrzucając popiół na wysokość 3,k km. To drugi przypadek jego erupcji w ciągu ostatnich czterech miesięcy.
Jak doniosła Japońska Agencja Meteorologiczna oraz lokalne media, cytowane przez AFP, w sobotę doszło do erupcji wulkanu Sakurajima, na południu kraju. To już drugi taki przypadek w ciągu czterech miesięcy.
Wulkan, który znajduje się na wyspie Kiusiu, w pobliżu miasta Kagoshima, wybuchł po południu, wyrzucając popiół na wysokość 3400 m. Erupcja pomogła złagodzić większość deformacji skorupy ziemskiej, która narastała wewnątrz wulkanu - podała agencja.
Według dziennika "Yomiuri Shimbun" była to pierwsza poważna erupcja od 13 grudnia. Wtedy AFP informowała, że wulkan wyrzucił w powietrze słup popiołu i dymu na wysokość 4400 m.
Wystąpiły wtedy opady popiołu w części prefektury Kagoshima oraz sąsiedniej Miyazaki, ponieważ erupcja powtarzała się kilkakrotnie. Władze wydały ostrzeżenia i nakłaniały obywateli do ostrożnej jazdy oraz używania parasoli i masek, by chronić się od spadającego popiołu.
Sakurajima, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Japonii. Ma on wysokość 1117 m n.p.m. Jego lawa jest bardzo kwaśna, mało płynna i często zatyka jego komin. Właśnie to powoduje gwałtowne wybuchy lub trzęsienia ziemi.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej