Kilka kilometrów dymu spowiło niebo. Erupcja wulkanu w Japonii

Wulkan Sakurajima na japońskiej wyspie Kiusiu wybuchł, wyrzucając popiół na wysokość 3,k km. To drugi przypadek jego erupcji w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Widok na wulkan Sakurajima z dymem unoszącym się z krateru, na pierwszym planie spokojna woda, w tle niewielkie miasto.
Wikimedia Commons/ x.com/ @mlit_osumi
Jak doniosła Japońska Agencja Meteorologiczna oraz lokalne media, cytowane przez AFP, w sobotę doszło do erupcji wulkanu Sakurajima, na południu kraju. To już drugi taki przypadek w ciągu czterech miesięcy.

 

Wulkan, który znajduje się na wyspie Kiusiu, w pobliżu miasta Kagoshima, wybuchł po południu, wyrzucając popiół na wysokość 3400 m. Erupcja pomogła złagodzić większość deformacji skorupy ziemskiej, która narastała wewnątrz wulkanu - podała agencja.

 

 

Według dziennika "Yomiuri Shimbun" była to pierwsza poważna erupcja od 13 grudnia. Wtedy AFP informowała, że wulkan wyrzucił w powietrze słup popiołu i dymu na wysokość 4400 m. 

 

Wystąpiły wtedy opady popiołu w części prefektury Kagoshima oraz sąsiedniej Miyazaki, ponieważ erupcja powtarzała się kilkakrotnie. Władze wydały ostrzeżenia i nakłaniały obywateli do ostrożnej jazdy oraz używania parasoli i masek, by chronić się od spadającego popiołu.

 

Sakurajima, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Japonii. Ma on wysokość 1117 m n.p.m. Jego lawa jest bardzo kwaśna, mało płynna i często zatyka jego komin. Właśnie to powoduje gwałtowne wybuchy lub trzęsienia ziemi. 

 

jkn / polsatnews.pl
