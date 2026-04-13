Prezydent Nawrocki zapewnił, że rolą prezydenta Polski nie jest komentowanie wyborów i "będzie współpracował z każdym, kogo wybiorą wolne narody, dla dobra Rzeczpospolitej".

Po zliczeniu ponad 98 proc. głosów w wyborach parlamentarnych do Petera Magyara lidera zwycięskiej Tiszy spłynęły liczne gratulacje.

Wybory na Węgrzech. Opozycyjna TISZA wygrywa

Gratulacje złożyli między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz czy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Słowa uznania wyraził również premier Słowacji Robert Fico, będący jednym z najbliższych sojuszników Węgier w Unii Europejskiej. Polityk, który wraz z Viktorem Orbanem walczył o przywrócenie transportu ropy naftowej uszkodzonym rurociągiem Przyjaźń, złożył oświadczenie, w którym przedstawił kluczowe z jego perspektywy cele w dalszej współpracy z Budapesztem.

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc. Wygrana Tiszy kończy 16-letnie rządy Fideszu na Węgrzech.

