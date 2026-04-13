Donald Tusk przebywający w Korei Południowej poinformował, że rozmawiał z liderem partii Tisza Peterem Magyarem i pogratulował mu zwycięstwa wyborczego. - Chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę z dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe – powiedział premier.

Na platformie X w nocy z niedzieli na poniedziałek zamieścił też krótkie nagranie ze wspomnianej rozmowy. - Jestem bardzo szczęśliwy - mówi na filmie po angielsku, zwracając się do Magyara. Wpis opatrzył też hasłem: "Witamy znów w Europie".

Welcome back to Europe! 🇵🇱🇭🇺
— Donald Tusk (@donaldtusk) April 13, 2026

Tisza wygrywa na Węgrzech. Tusk: Nie jesteśmy skazani na rządy autorytarne

Tisza może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie – wynika ze wstępnych danych węgierskiego Narodowego Biura Wyborczego po podliczeniu niemal 99 proc. głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Oznacza to, iż formacja Magyara zdobyła większość konstytucyjną (to co najmniej 133 mandaty), niezbędną, by sprawnie reformować kraj po rządach Viktora Orbana.

- Wszyscy się obawiali, że jest taki trend (...) autorytarnych skorumpowanych reżimów. Nie, tak nie jest. Najpierw Warszawa, później Bukareszt, Kiszyniów, teraz Budapeszt. Cieszę się, że ta część Europy pokazuje, że nie jesteśmy skazani na rządy skorumpowane i autorytarne, bo rząd Orbana niestety takim się stał po wielu latach rządów - oświadczył w Seulu polski premier.

ZOBACZ: Peter Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa

Jak dodał, przeciwko Magyarowi i jego partii sprzysięgły się "wszystkie możliwe moce, włącznie z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim". Przypomniał, że gabinet Orbana blokował unijną pożyczkę dla Ukrainy i podkreślił, iż zwycięstwo Magyara będzie w tej kwestii przełomem, przynosząc praktyczne konsekwencje dla Kijowa.

Szef polskiego rządu pytany, czy rozmawiał z liderem Tiszy o politykach PiS i byłych ministrach - Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim, którym azylu na Węgrzech udzielił rząd premiera Orbana - ujawnił, że tak się stało jeszcze przed wyborami. - Mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom: "Witam w Polsce" - dodał Tusk.

wka / polsatnews.pl / PAP