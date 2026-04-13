"Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. skorzystał z prawa łaski w stosunku do Pani Weroniki Krawczyk. Pani Weronika zgodziła się na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej" - przekazał Kotecki na platformie X.

Weronika Krawczyk została skazana za zniesławienie lekarza za pomocą środków masowego przekazu. Chodziło o wpisy w internecie.

Sprawa Weroniki Krawczyk. Zniesławiła lekarza w internecie

Kobieta nazywała medyka "aborcjonistą" i przestrzegała kobiety na mediach społecznościowych przed korzystaniem z jego usług. Twierdziła, że lekarz miał rzekomo namawiać ją do dokonania zabiegu usunięcia płodu.

Kobieta przegrała proces o zniesławienie w dwóch instancjach i decyzją sądu została skazana na prace społeczne. Musiała też przeprosić poszkodowanego.

ZOBACZ: Prawo łaski w każdej chwili? A. Kosztowniak: To wynika z prawa monarchy

Skazana kobieta jednak nie zamierzała wykonywać tego wyroku. Kurator poinformował, że w związku z tym sąd może zamienić jej karę na areszt. Sprawą zainteresowały się środowiska katolickie i antyaborcyjne. Apelowały one do prezydenta o zastosowanie prawa łaski wobec Krawczyk.

Prezydent zdecydował o ułaskawieniu Weroniki Krawczyk

Kancelaria prezydenta przekazała, że Karol Nawrocki zdecydował się skorzystać ze swojej prerogatywy i ułaskawił kobietę 13 kwietnia.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze m.in. incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia, sytuację rodzinną - sprawowanie opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością, zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej, jak również względy społeczne" - czytamy w uzasadnieniu ułaskawienia, które pojawiło się na stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej.

