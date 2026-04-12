Trwał przez 158 lat. W USA koniec zakazu domowej destylacji alkoholu

Świat

Amerykański sąd federalny uznał zakaz domowej destylacji alkoholu za niekonstytucyjny. Orzeczenie znosi restrykcje wprowadzone w epoce odbudowy po wojnie secesyjnej - podała agencja UPI. Oznacza to, że po 158 latach Amerykanie będą mogli legalnie wytwarzać trunki na własny użytek.

Trzy szklanki z bourbonem i lodem na błyszczącej powierzchni, obok kostki lodu, w tle fragment butelki z alkoholem.
Pxhere
Amerykanin Rick Morris wygrał sprawę o legalizację domowej produkcji bourbona (Zdj. ilustracyjne)

Federalne przepisy wprowadzone w 1868 roku w celu zapobiegania unikaniu podatków od wyrobów alkoholowych, zostały zakwestionowane przez Amerykanina Ricka Morrisa, który dążył do zalegalizowania produkcji bourbona w domu.

USA. Sąd zdecydował. Zakaz destylowania alkoholu zniesiony

Sąd Apelacyjny Piątego Okręgu z siedzibą w Nowym Orleanie podtrzymał wcześniejsze orzeczenie i podkreślił, że rząd nie może wykorzystywać uprawnień podatkowych do kryminalizowania samej aktywności wytwórczej.

 

W uzasadnieniu wskazano na stanowisko administracji, według której zakaz miał zapobiegać oszustwom, gdyż "destylator może łatwiej ukryć moc alkoholu lub samą działalność, jeśli aparat znajduje się w jego domu".

 

Sąd uznał jednak, że uprawnienia Kongresu dotyczą opodatkowania gotowych przedmiotów, a nie działań, które mogą je dopiero wytworzyć.

"Historyczne zwycięstwo i punkt zwrotny"

Z pozwem wystąpił Morris wraz ze stowarzyszeniem Hobby Distillers' Association, które założył po wcześniejszej odmowie prawa do domowej produkcji alkoholu.

 

Organizacja oceniła wyrok jako historyczne zwycięstwo i punkt zwrotny w działalności destylatorów amatorów w całych Stanach Zjednoczonych.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 