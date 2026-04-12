Trwał przez 158 lat. W USA koniec zakazu domowej destylacji alkoholu
Amerykański sąd federalny uznał zakaz domowej destylacji alkoholu za niekonstytucyjny. Orzeczenie znosi restrykcje wprowadzone w epoce odbudowy po wojnie secesyjnej - podała agencja UPI. Oznacza to, że po 158 latach Amerykanie będą mogli legalnie wytwarzać trunki na własny użytek.
Federalne przepisy wprowadzone w 1868 roku w celu zapobiegania unikaniu podatków od wyrobów alkoholowych, zostały zakwestionowane przez Amerykanina Ricka Morrisa, który dążył do zalegalizowania produkcji bourbona w domu.
USA. Sąd zdecydował. Zakaz destylowania alkoholu zniesiony
Sąd Apelacyjny Piątego Okręgu z siedzibą w Nowym Orleanie podtrzymał wcześniejsze orzeczenie i podkreślił, że rząd nie może wykorzystywać uprawnień podatkowych do kryminalizowania samej aktywności wytwórczej.
W uzasadnieniu wskazano na stanowisko administracji, według której zakaz miał zapobiegać oszustwom, gdyż "destylator może łatwiej ukryć moc alkoholu lub samą działalność, jeśli aparat znajduje się w jego domu".
Sąd uznał jednak, że uprawnienia Kongresu dotyczą opodatkowania gotowych przedmiotów, a nie działań, które mogą je dopiero wytworzyć.
"Historyczne zwycięstwo i punkt zwrotny"
Z pozwem wystąpił Morris wraz ze stowarzyszeniem Hobby Distillers' Association, które założył po wcześniejszej odmowie prawa do domowej produkcji alkoholu.
Organizacja oceniła wyrok jako historyczne zwycięstwo i punkt zwrotny w działalności destylatorów amatorów w całych Stanach Zjednoczonych.
