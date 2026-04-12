"Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces BLOKOWANIA wszystkich statków próbujących wpłynąć do cieśniny Ormuz lub ją opuścić" - ogłosił Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"W pewnym momencie osiągniemy zasadę 'WSZYSTKICH WPUSZCZAMY, WSZYSTKICH WYPUSZCZAMY', ale Iran nie dopuścił do tego, mówiąc jedynie: 'Gdzieś tam może być mina, o której nikt poza nim nie wie'" - dodał.

Trump zapowiada blokadę cieśniny Ormuz. "USA nigdy nie dadzą się szantażować"

Prezydent USA uznał to za szantaż wobec świata i zadeklarował, że "przywódcy państw, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki, nigdy nie dadzą się szantażować". Zapowiedział również, że w blokadzie wezmą udział siły innych państw - nie wymieniając których - a amerykańskie wojsko zacznie proces niszczenia min w cieśninie.

Zagroził też, że każdy statek, który zapłaci nielegalne myto Iranowi za tranzyt przez Ormuz, będzie ścigany i przechwytywany przez USA. Trump oświadczył, że wojsko USA jest gotowe, by - "w odpowiednim momencie" - "dobić to, co pozostało z Iranu".

Przywódca pochwalił też pakistańskich gospodarzy mediacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem - szefa sztabu armii Pakistanu Asima Munira i premiera Shehbaza Sharifa. "To bardzo niezwykli ludzie i nieustannie dziękują mi za uratowanie 30 do 50 mln istnień w tym, co mogło stać się straszliwą wojną z Indiami" - napisał, dodając, że docenia, gdy się o tym mówi.

Trump o negocjacjach pokojowych. Wskazał największy problem

Mówiąc o fiasku sobotnich ponad 20-godzinnych rozmów w Pakistanie z Iranem, Trump wskazał, że wiele kwestii zostało uzgodnionych, a rozmowy miały przyjazny ton. Iran nie wykazał jednak woli wyzbycia się ambicji jądrowych, co było - według niego - najważniejszym problemem.

"Mógłbym wejść w szczegóły i opowiedzieć o wielu rzeczach, które zostały osiągnięte, ale jest tylko jedna rzecz — IRAN NIE CHCE ZREZYGNOWAĆ ZE SWOICH NUKLEARNYCH AMBICJI" - czytamy we wpisie Donalda Trumpa.

"Pod wieloma względami uzgodnione punkty są lepsze, niż kontynuowanie przez nas operacji wojskowych do końca, ale wszystkie te punkty nie mają znaczenia w porównaniu z pozostawieniem energii jądrowej w rękach tak niestabilnych, trudnych i nieprzewidywalnych ludzi" - napisał.

ps / PAP / polsatnews.pl