Do wypadku doszło około godziny 4.40 na ul. Kasztanowej w Żelistrzewie w województwie pomorskim. Z nieznanych przyczyn kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem.

"Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 40-letni kierujący pojazdem marki Audi, jadąc w kierunku drogi wojewódzkiej nr 216, po wyjściu z łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo" - podała Komenda Powiatowa Policji w Pucku.

Żelistrzewo. Tragiczny wypadek, nie żyje 40-letni kierowca

Z początku służby pracujące na miejscu zamknęły drogę i zaleciły kierowcom objazdy przez Połchowo, Mrzezino i Puck. Aktualnie trasa jest odblokowana, droga wojewódzka nr 216 jest przejezdna w obu kierunkach.

"Apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze" - przekazała policja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni