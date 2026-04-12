Tragiczny wypadek w Żelistrzewie. 40-letni kierowca zginął na miejscu

40-letni kierowca zginął w wypadku w miejscowości Żelistrzewo w województwie pomorskim. Jadący samochodem Audi mężczyzna wypadł na łuku drogi wojewódzkiej nr 216, uderzył w drzewo i zginął na miejscu. Policja poinformowała, że ruch na miejscu zdarzenia został odblokowany.

Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi sygnałami świetlnymi stoi na poboczu drogi, obok widoczni są ratownicy medyczni i inne pojazdy służb ratunkowych pracujące na miejscu wypadku.
KPP w Pucku
Do wypadku doszło około godziny 4.40 na ul. Kasztanowej w Żelistrzewie w województwie pomorskim. Z nieznanych przyczyn kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem.

 

ZOBACZ: Zwrot w sprawie strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej. Strzelec mógł się bronić


"Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 40-letni kierujący pojazdem marki Audi, jadąc w kierunku drogi wojewódzkiej nr 216, po wyjściu z łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo" - podała Komenda Powiatowa Policji w Pucku. 

Z początku służby pracujące na miejscu zamknęły drogę i zaleciły kierowcom objazdy przez Połchowo, Mrzezino i Puck. Aktualnie trasa jest odblokowana, droga wojewódzka nr 216 jest przejezdna w obu kierunkach.

 

ZOBACZ: Policjanci sforsowali drzwi i wyciągnęli broń. W środku małżeństwo emerytów


"Apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze" - przekazała policja.

 

WIDEO: Jacek Magiera nie żyje. "Był trenerem topowym"
Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl
