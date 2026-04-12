Statek płynął z Rosji. Widzieli, jak załoga zanieczyszcza Bałtyk

Szwedzka Straż Przybrzeżna weszła na pokład masowca pływającego pod panamską banderą w niedzielę rano. Powodem interwencji było nielegalne działanie załogi statku płynącego z Rosji, które dzień wcześniej zostało zauważone przez funkcjonariuszy straży, patrolujących samolotem wody Morza Bałtyckiego w szwedzkiej strefie ekonomicznej.

Szwecja. Zatrzymanie masowca płynącego z Rosji

"Żegluga powinna wiedzieć, że szwedzkie władze współpracują ze sobą, aby utrzymać porządek na morzu. Działamy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska. W przypadku podejrzanego statku interweniujemy w zależności od panujących warunków" - przekazał w komunikacie Daniel Stenling, zastępca szefa departamentu operacyjnego Straży Przybrzeżnej.

Szwedzkie służby przesłuchały kapitana masowca, z którego spłukiwane były w sobotę resztki węgla. - Przyznał, że dopuścił się tych przestępstw z niedbalstwa - przekazał SVT prokurator Hakan Andersson z Krajowej Jednostki ds. Środowiska. Zaznaczył, że jest to naruszenie Kodeksu ochrony środowiska.

Rosyjska flota cieni. "Ofensywna strategia"

Jak przekazała SVT, Szwedzi już wcześniej przeprowadzali operacje przeciwko statkom powiązanym z rosyjską flotą cieni. Zaznaczono, że ta kojarzona jest zwykle ze starymi tankowcami, w tym przypadku był to statek transportowy.

- Mimo, że nie dotyczy to tankowca, operacja ta stanowi część nowej i bardziej ofensywnej strategii Straży Przybrzeżnej, która nie przymyka już oczu na naruszenia i zagrożenia bezpieczeństwa na morzu - mówił John Granlund, reporter działu bezpieczeństwa SVT.

Szwedzka Straż Przybrzeżna zaznaczyła w komunikacie, że masowiec Hui Yuan jest zarejestrowany w Panamie, płynął z Rosji do Las Palmas w Hiszpanii. "Ma 225 metrów długości i 32 metry szerokości" - dodano.

