Rozpoczęły się wybory na Węgrzech. Zapowiada się rekordowa frekwencja

W niedzielę Węgrzy wybiorą skład kolejnego parlamentu. Zgromadzenie Narodowe liczy 199 deputowanych, z czego 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostali 93 z listy partyjnych. Wyborcy oddają dwa głosy - jedno nazwisko wskazują w ramach JOW-ów, drugie z list partii.

Na Węgrzech nie panuje cisza wyborcza, a jedynie zakaz agitacji w promieniu 150 metrów od lokali wyborczych. Głosować mogą wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat. W okręgu wygrywa ten, kto zdobędzie największą liczbę głosów bez konieczności uzyskiwania większości. Dystrybucja mandatów odbywa się metodą D’Hondta

Głosowanie potrwa do godziny 19.00, choć osoby czekające w kolejkach przed lokalami będą miały możliwość zagłosować. Choć na Węgrzech nie przeprowadza się sondaży exit polls, już około godziny po zakończeniu głosowania otrzymać mamy wstępne wyniki cząstkowe. Te są następnie przetwarzane przez modele statystyczne, co da prognozy wyników całości wyborów.

W tegorocznych wyborach znaczną rolę mogą odegrać zmobilizowani wyborcy zza granicy. Ich głosy jednak poznamy dopiero na końcu. Do kraju muszą wpłynąć najpóźniej w czwartek, a zliczone muszą zostać do soboty. Dopiero wówczas możemy poznać ostateczny wynik wyborów na Węgrzech.

Niedzielne wybory mogą wyznaczyć koniec 16-letnich rządów Viktora Orbana. Przewaga Tiszy nad Fideszem sięga według niezależnych sondaży 9 punktów procentowych. Według jednego z ostatnich przedwyborczych badań Publicus rekordowa ma być frekwencja, która szacowana jest na 76 proc.



Według sondaży jedyną partią, która ma szansę wejść do parlamentu oprócz Fidesz i Tiszy jest skrajnie prawicowa Mi Hazank. Przy różnicy głosów pomiędzy dwiema głównymi partiami sięgającej 10 proc. najbardziej prawdopodobne jest jednak, że nowy parlament Węgier będzie jedynie dwupartyjny.

