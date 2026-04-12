Rekordowa frekwencja na Węgrzech. Ekspert wskazał "nowy element"

Zdaniem eksperta, Peter Magyar jako polityk młodszego pokolenia niż Orban, miał realny wpływ na wyborczą aktywizację młodych ludzi. Do godz. 18.30 w wyborach zagłosowało 77,8 proc. wyborców, czyli 5 856 515 osób.

"Elektorat, który często nie głosował". Ekspert o wysokiej frekwencji

- Aktywnie zabiegał o poparcie młodego elektoratu w mediach społecznościowych i faktycznie ten elektorat, który często nie głosował, masowo w tych wyborach wziął udział - mówił dr Sadecki w rozmowie z Grzegorzem Kozakiem.

Ekspert zwrócił też uwagę, że kluczowe dla ostatecznego wyniku wyborczego może być podliczenie głosów oddanych spoza Węgier.

- Przy tej przewadze Magyara to nie będzie miało wpływu na jego zwycięstwo. Natomiast może ewentualnie zabrać Magyarowi większość 2/3, o którą on bardzo walczy, bo otworzyłaby mu ścieżkę do głębokich zmian w państwie - zauważył.

Orban pogratulował opozycji. "Żaden z atomowych scenariuszy się nie sprawdził"

Viktor Orban, który traci władzę po szesnastu latach, pogratulował opozycji zwycięstwa i stwierdził, że wyniki są dla jego stronnictwa politycznego "bolesne, ale jednoznaczne".

- Można się zastanawiać jak będzie wyglądał ten okres od wyborów do przejęcia władzy przez TISZĘ, bo tu Fidesz jeszcze będzie przez miesiąc u władzy i będzie miał większość 2/3 głosów i być może tu pewne ruchy utrudniające rządzenie są możliwe.

W obliczu sondaży, które wskazywały na wyborcze zwycięstwo opozycji, pojawiały się obawy o to, czy rządzący obóz polityczny pogodzi się z porażką i w pokojowy sposób odda władzę.

- Żaden z atomowych scenariuszy ostatecznie się nie sprawdził - zauważył ekspert OSW.

Po przeliczeniu ponad 72 proc. głosów partia Magyara może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, a Fidesz – na 54. Skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) zdobywa 7 miejsc. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

