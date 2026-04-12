Pożar w porcie gdańskim. Ogień pojawił się na statku

Polska

W sobotę popołudniu doszło do pożaru w ładowni statku AAL Gladstone, który cumuje w porcie gdańskim. - Na miejscu jest dwie jednostki portowej straży pożarnej Florian oraz pięć z komendy miejskiej - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KM PSP w Gdańsku bryg. Jacek Jakóbczyk.

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze na statku zacumowanym w gdańskim porcie po godz. 15. 

Jak przekazał oficer prasowy KM PSP w Gdańsku bryg. Jacek Jakóbczyk ogień pojawił się w ładowni jednostki o nazwie AAL Gladstone. Statek pływa pod banderą Cypru i służy do transportów cargo. 

 

Bryg. Jakóbczyk przekazał, że na miejscu są dwie jednostki Portowej Straży Pożarnej Florian oraz pięć jednostek Straży Pożarnej z Komendy Miejskiej w Gdańsku. 

 

ZOBACZ: Ogromny pożar w zakładzie utylizacji opon. Kilkanaście jednostek w akcji, potężne kłęby dymu

 

Załoga statku zamknęła ładownię oraz uruchomiła systemy gaśnicze. Straż Pożarna zabezpiecza miejsce. 

 

Rzecznik Prasowy Port Gdańsk Regina Stawnicka przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że ogniem nie zostały objęte żadne substancje niebezpieczne, a sytuacja jest opanowana. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych

 

WIDEO: Były prezydent wskazał, co zakończy kryzys w TK. "Aż zmienią się proporcje"
Paulina Godlewska / polsatnews.pl
