Ursula von der Leyen napisała, że "Węgry wybrały Europę", a "Europa zawsze wybierała Węgry". "Kraj wraca na swoją europejską ścieżkę. Unia staje się silniejsza" - wskazała szefowa Komisji Europejskiej.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Z Europy spływają gratulacje

"Miejsce Węgier jest w sercu Europy" - napisała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że pogratulował w telefonicznej rozmowie zwycięstwa Magyarowi. Dodał też, że to zwycięstwo "przywiązania narodu węgierskiego do wartości Unii Europejskiej oraz Węgier w Europie".

Macron zapewnił, że działania węgierskiego polityka pozwolą współtworzyć "bardziej suwerenną Europę, dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszej konkurencyjności i demokracji".

Gratulacje w mediach społecznościowych liderowi partii TISZA złożył również Friedrich Merz. Kanclerz Niemiec przekazał, że cieszy się "na współpracę na rzecz silnej, bezpiecznej i przede wszystkim zjednoczonej Europy".

Według premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, wygrana Magyara oznacza "wygraną Europy i europejskich wartości".

"Gratulacje dla wszystkich węgierskich obywateli za historyczne wybory" - przekazał.

Zmiana władzy na Węgrzech. "Historyczne zwycięstwo"

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda uznał wyniki węgierskich wyborów za "wielkie zwycięstwo Węgier i Europy". Oprócz gratulacji, wskazał Magyarowi że "jest wiele rzeczy, które mogą i powinni zrobić dla dobra demokracji, sprawiedliwości i pokoju".

"Cieszę się na bliską współpracę z Wami – jako sojusznikami i członkami UE. To nowy rozdział w historii Węgier" - ocenił premier Szwecji Ulf Kristersson, który uznał wynik wyborczy za "historyczne zwycięstwo" partii TISZA.

Według szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, wygrana Petera Magyara to potwierdzenie, że "centroprawicowa polityka, stawiająca ludzi na pierwszym miejscu, wygrywa wybory".

"Konkret. Rozwiązania. Jedność – a nie puste hasła i strach" - napisał niemiecki polityk.

Prognozy składu przyszłego, 199-osobowego parlamentu dają ugrupowaniu Magyara 137 mandatów. Koalicja Fidesz-KDNP może liczyć na 55 miejsc, a skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) – na siedem. To wyniki po przeliczeniu ponad 81 proc. głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

