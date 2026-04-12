Ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed przymrozkami objęte zostały województwa mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz częściowo województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie.

IMGW. Ostrzeżenia przed przymrozkami dla dziesięciu województw

Na terenach, dla których wydano ostrzeżenie, temperatura może spaść do -6 st. C, choć w części regionów sięgnie ona "tylko" -3 st. To jednak nie sam mróz może się okazać głównym niebezpieczeństwem, lecz warunki na drogach.

W nocy z soboty na niedzielę tylko na Pomorzu, gdzie obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed warunkami skutkującymi śliską nawierzchnią, zginęło dwóch kierowców. Obaj stracili panowanie nad pojazdami, wypadli z drogi i uderzyli w drzewa.

Nowe ostrzeżenia IMGW zaczną obowiązywać o godzinie 23.00 w niedzielę i potrwają do 7.00 w poniedziałek.

W niedzielę temperatury do 15 st. C. Nad ranem uwaga na mgły

W niedzielę najcieplej będzie w Wielkopolsce i na Śląsku - do 15 st. C na plusie. Na wschodzie kraju temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. Chłodniej będzie także na Półwyspie Helskim, gdzie termometry wskazywać będą 6 stopni. W całym kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, bez opadów.

W nocy oprócz przymrozków, przed którymi ostrzega IMGW, wystąpią także słabe opady deszczu. Nad ranem możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widoczność do 400 metrów.

