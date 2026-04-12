15-latek zostawił w jednym z butelkomatów w Krakowie aż 3388 butelek objętych systemem kaucyjnym, dzięki czemu zarobił 1694 zł. W rozmowie z Polsat News zdradził, że jego założeniem od początku było pobicie rekordu.

Zebrał i zwrócił kilka tysięcy butelek. 15-latek nieoficjalnym rekordzistą

- Na początku myślałem, że to będzie bardzo trudne, ale z czasem okazało się bardzo łatwe - powiedział Wiktor. Butelki zbierał m.in. na rynku w Krakowie, Bulwarach Wiślanych i na Błoniach. Innych miejsc nie chciał zdradzić.

- Ludzie nie chcą oddawać, hejtują system kaucyjny, a ja z tego korzystam. Wyrzucają, to ja biorę - dodał 15-latek.

W ciągu kilku godzin jednego dnia, potrafił zarobić nawet 216 zł.

- Butelki zbierałem do worków, miałem worki 240 litrów i pakowałem. Mieściło się 100 butelek, czyli 50 zł - stwierdził i zapowiedział, że ma w planach pobicie swojego rekordu. Zarobione pieniądze zamierza zatrzymać na koncie oszczędnościowym i wykorzystywać je na drobne potrzeby.

System kaucyjny w Polsce. Do butelek i puszek doliczana jest kaucja

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 roku. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja" i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w systemie kaucyjnym są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Zgodnie z unijnymi progami recyklingu w latach 2025-2028 poziom selektywnej zbiórki odpadów ma sięgnąć 77 proc. w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (o pojemności do 3 l), metalowych puszek (o pojemności do 1 l) oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku (o pojemności do 1,5 l). Od 2029 r. próg ten wzrośnie do 90 proc.

