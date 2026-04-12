Jednoizbowy parlament i dwa głosy. System wyborczy na Węgrzech
Na Węgrzech trwają wybory parlamentarne. Obywatele oddają w nich dwa głosy - jeden na kandydata, drugi na listę partyjną lub narodowościową. Do obsadzenia w jednoizbowym węgierskim Zgromadzeniu Narodowym jest 199 miejsc.
Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), czyli jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 deputowanych, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.
System wyborczy na Węgrzech. Głosy na kandydata i na listę
W tegorocznych wyborach zarejestrowało się pięć list partyjnych oraz 12 list węgierskich mniejszości.
Wyborcy oddają dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.
Prawo czynne i bierne w wyborach parlamentarnych mają wszyscy co najmniej 18-letni obywatele, którym sąd nie odebrał tego prawa.
WIDEO: Jednoizbowy parlament i dwa głosy. System wyborczy na Węgrzech
Wybory na Węgrzech. Brak ciszy wyborczej, kampania do końca
Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o godz. 19. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych.
Wyborcy czekający przed lokalem o godz. 19 mają możliwość oddania głosu, jednak w momencie oficjalnego zakończenia głosowania mija możliwość ustawiania się w kolejce.
Na Węgrzech obowiązuje próg 5 proc. dla partii politycznych, 10 proc. dla koalicji dwóch partii oraz 15 proc. dla wspólnej listy trzech partii lub więcej. Do podziału mandatów z list partyjnych stosuje się metodę D’Hondta.
Liczenie głosów rozpoczna się natychmiast po godz. 19, dlatego wstępne wyniki – wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane około godz. 20 - poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI).
W kraju nie przeprowadza się badań exit poll.
Głosy oddane za granicą muszą wpłynąć do kraju najpóźniej w czwartym dniu po wyborach i zostać podliczone najpóźniej do 18 kwietnia.
W przypadku zbliżonej liczby głosów oddanych na największe listy istnieje możliwość, że ostateczny wynik będzie znany dopiero w sobotę po wyborach.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej