- Zła wiadomość jest taka, że ​​nie osiągnęliśmy porozumienia i myślę, że to o wiele gorsza wiadomość dla Iranu niż dla Stanów Zjednoczonych Ameryki - powiedział J.D. Vance w rozmowie z dziennikarzami. Zarówno USA, jak i Iran potwierdziły, że podczas sobotnich negocjacji nie udało się wypracować kompromisu.

Mimo że w sobotę irańskie agencje informowały, że negocjacje będą kontynuowane w niedzielę, plany zostały zmienione. Wiceprezydent USA na pokładzie Air Force Two opuścił Pakistan - podał Reuters.

- Musimy zobaczyć stanowcze zobowiązanie, że nie będą dążyć do posiadania broni jądrowej i nie będą szukać narzędzi, które umożliwiłyby im szybkie jej zdobycie. To jest główny cel prezydenta Stanów Zjednoczonych i to właśnie staraliśmy się osiągnąć poprzez te negocjacje - powiedział wiceprezydent USA na konferencji przed odlotem.

Koniec rozmów USA-Iran w Islamabadzie. Vance: Nie osiągnęliśmy porozumienia

Irańska agencja Tasnim podała, że osiągnięcia porozumienia uniemożliwiły wygórowane żądania Amerykanów. Przed wypowiedziami J.D. Vance'a na kontach irańskiej administracji w mediach społecznościowych pojawił się wpis informujący, że negocjacje będą kontynuowane przez na niższych szczeblach dyplomacji.

- Zgodziliśmy się w kilku punktach, ale nasze poglądy różniły się zanadto w dwóch ważnych kwestiach i nie osiągnęliśmy porozumienia - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghaei cytowany przez irańskie media.

Rozmowy pokojowe USA-Iran "w atmosferze nieufności"

Według informacji przekazanych przez Ishaqa Dara, ministra spraw zagranicznych Pakistanu, w mocy pozostaje zawieszenie broni zawarte w środę.

- Rozmowy zakończyły się w atmosferze nieufności. To naturalne, nie powinniśmy oczekiwać, że osiągniemy porozumienie w ciągu jednej sesji - powiedział szef dyplomacji Pakistanu, gospodarza rozmów.

- Konieczne jest, aby strony dotrzymywały swojego zobowiązania do zawieszenia broni - powiedział Dar, twierdząc, że "kontakty i konsultacje" pomiędzy Iranem, Pakistanem i "innymi przyjaciółmi" w regionie będą kontynuowane.

Do 22 kwietnia w mocy pozostaje dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Przez ten czas przywrócony ma zostać tranzyt przez kluczową dla globalnego rynku paliw cieśninę Ormuz. W sobotę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że zgodę na przepłynięcie mają tylko statki handlowe i zapowiedział, że próba pokonania Ormuz przez okręty spotka się z "mocną odpowiedzią".

