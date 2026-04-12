Premier Donald Tusk wraz m.in. z ministrem finansów Andrzejem Domańskim i szefem swojej kancelarii Janem Grabcem w niedzielę pojawił się w Korei Południowej. Kolejnym punktem w harmonogramie rządowej delegacji będzie Japonia.

Wcześniej w trakcie przerwy technicznej w Duszanbe polską delegację przyjął wicepremier Republiki Tadżykistanu Usmonali Usmonzoda, pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych Farruch Hamralizoda, a także wiceprezydent Tadżykistanu Bachtier Szarifi. Rozmowy delegacji dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa regionu i rozwoju Tadżykistanu.

Korea Południowa. Tusk z historyczną wizytą. Celem pogłębienie partnerstwa

W niedzielę szef polskiego rządu rozpoczął oficjalną wizytę w Seulu, gdzie się m.in. z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem, premierem Kim Min-seokiem oraz przedstawicielami koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych. "Głównymi tematami rozmów mają być współpraca przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwo globalne" - podawał wcześniej Reuters.

- Polska zacieśnia korzystną dla obu stron współpracę obronną z naszym krajem w obliczu rosnącej niepewności politycznej - powiedział agencji Yonhap rzecznik południowokoreańskiego prezydenta Kang Yu-jung. Jak dodał, zaplanowane są "szeroko zakrojone dyskusje na temat sposobów wzmocnienia strategicznego partnerstwa między oboma krajami w różnych obszarach".

Podjęte mają zostać też kwestie związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Tusk przybył do Korei Południowej na zaproszenie jej prezydenta. Jak podkreślają media, dwudniowa wizyta szefa polskiego rządu w Seulu, jest pierwszą od 27 lat.

Polska od kilku lat ściśle współpracuje z Koreą Południową w zakresie obronności, a produkty tamtejszego przemysłu zbrojeniowego stanowią jeden z głównych elementów wzmocnienia polskiej armii. Mowa o zakupie m.in. samolotów szkolno-bojowych FA-50, czołgów K2, systemów artylerii rakietowej K239 Chunmoo (Homar-K - red.), armatohaubic samobieżnych K9-Thunder czy amunicji.

Premier pojawi się w Japonii. Media zdradziły cel

Kolejnym przystankiem azjatyckiej wyprawy Tuska będzie Japonia. Tam szef polskiego rządu spotka się z premier tego kraju Sanae Takaichi. Japoński resort spraw zagranicznych wydał komunikat w tej sprawie. "Oczekuje się, że wizyta premiera Tuska w Japonii przyczyni się do dalszego wzmocnienia przyjaznych stosunków z Polską" - brzmi jego fragment.

- Polska jest ważnym partnerem strategicznym, który podziela nasze wartości, takie jak wolność, demokracja, prawa człowieka i rządy prawa - powiedział zastępca szefa gabinetu Kei Sato.

Japońska ambasada w Warszawie za pośrednictwem mediów społecznościowych przypomniała, że będzie to pierwsza wizyta polskiego premiera w Japonii od sześciu lat. "Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do dalszego umacniania wzajemnej współpracy w wielu dziedzinach" - zaznaczono.

Według "Japan Today" Tusk i Takaichi będą omawiać współpracę w zakresie wsparcia Ukrainy, a także sytuację na Bliskim Wschodzie. Rządowe źródła, na które powołują się japońscy dziennikarze przekazały, iż premierzy wymienią poglądy w kwestii bezpieczeństwa Europy oraz rejonu Indo-Pacyfiku. "Oczekuje się, że zostaną zawarte porozumienia w sprawie dwustronnego dialogu obronnego oraz wsparcia dla odbudowy Ukrainy po wojnie" - czytamy.

