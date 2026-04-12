Na początku swego przemówienia, oprócz słów o "zrozumiałych" wynikach wyborów, Orban podziękował też wszystkim współpracownikom. Potwierdził również, że złożył gratulacje zwycięskiej partii TISZA. Wcześniej lider opozycji Peter Magyar przekazał, że premier Węgier pogratulował mu telefonicznie.

Orban uznał swoją porażkę. Życzył zwolennikom "piękniejszych wieczorów"

- W przyszłości jako opozycja też będziemy wspierali naszą ojczyznę i nasz naród - zapewnił lider Fideszu.

- 2 miliony 500 tysięcy wyborców nam zaufało i teraz im mówimy, że nigdy ich nie opuścimy - dodał.

- My się nigdy nie poddamy. (...) Wszystkim życzę dużo siły, dużo zdrowia i piękniejszych wieczorów. Niech żyją Węgry, Bóg niech nam dopomoże - zakończył swoje powyborcze wystąpienie.

Wybory na Węgrzech. Porażka Fideszu

Jak wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 60,24 proc. głosów obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 136 mandatów dla partii TISZA, 56 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank.

Obecny wynik opozycyjnej Tiszy daje jej większość kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw przyjmowanych przez rząd premiera Viktora Orbana w ciągu ostatnich 16 lat jego nieprzerwanych rządów. Większość ta wynosi 133 mandaty.

Do godz. 18.30 w wyborach zagłosowało 77,8 proc. wyborców, czyli 5 856 515 osób. Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19.

Węgrzy wybierali w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni