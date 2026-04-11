O sprawie zrobiło się głośno w połowie marca. Informację o wystawieniu na sprzedaż w ukraińskim serwisie aukcyjnym orderu Virtuti Militari, nagłośnił wówczas m.in. poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

Dzięki numerowaniu udało się ustalić, że orderem Virtuti Militari numer 3353 został odznaczony w 1920 r. kapitan Juliusz Heinzel z 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, weteran Bitwy Warszawskiej.

- Zgłosił się do nas przedstawiciel rodziny kapitana Juliusza Heinzla, osoby, która miała być rzekomo właścicielem tego orderu wojennego Virtuti Militari, który został wystawiony na sprzedaż. Osoba ta potwierdziła, że oryginał odznaczenia znajduje się w rękach rodziny - powiedział wówczas Polsat News rzecznik IPN dr Rafał Kościański.

Zwrot ws. orderu. Nowy komunikat IPN

W sobotę w sprawie doszło jednak do kolejnego zwrotu. Rodzina oficera, która była pewna, że oryginalny order jest w jej posiadaniu, przez cały czas była w błędzie.

"Obecnie z całą pewnością można stwierdzić, że się mylili, ponieważ artefakt, którym dysponowali, pochodzi z nadania władz komunistycznych" - przekazał IPN. Instytut przytoczył opinię Zbigniewa Nestorowicza, który w TVP Info, "na podstawie dostępnej fotografii ocenił, że wystawiony na aukcji egzemplarz jest oryginałem".

Nestorowocz, który jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Numizmatycznego wskazał też, że w egzemplarzu należącym do rodziny orzeł w polskim godle nie ma korony, co świadczy o tym, że został wykonany po II wojnie światowej.

"Przedstawiciele rodziny poinformowali Instytut Pamięci Narodowej, że chcą odzyskać bezcenną relikwię po zamordowanym przez Sowietów polskim oficerze. W związku deklaracją dyrektora ukraińskiego IPN, że order trafi do polskiej ambasady w Kijowie, rodzinę skierowaliśmy do rzecznika MSZ" - dodał Instytut.

