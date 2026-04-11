W sobotę policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch kolejnych osób w sprawie zastrzelenia 26-letniego mężczyzny w Bystrzycy Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Wcześniej mundurowi potwierdzili, że zatrzymana została osoba podejrzewana o oddanie strzałów.

Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej. Czy ten, kto strzelał, się bronił?

Według ustaleń Polsat News strzelać mogła osoba zaatakowana. Około godz. 22.00 świadkowie usłyszeli krzyki i głośne odgłosy kłótni. Następnie słychać było pięć-sześć strzałów z broni palnej, z których część okazała się śmiertelna dla 26-latka. Po tym dwaj uczestnicy zdarzenia zbiegli, a strzelca - krótko po śmierci 26-latka - zatrzymali funkcjonariusze policji.

WIDEO: Strzelanina na Dolnym Śląsku. Nowe informacje

Według światków mężczyzna z bronią został zaatakowany przez trzy młode, agresywne osoby. Chwilę przed strzelaniną do podobnej kłótni doszło pod sklepem pobliskim sklepem monopolowym, gdzie agresywna trójka miała zaatakować dwóch innych mężczyzn. Na chodniku widoczne były ślady krwi.

Według świadków następnie napastnicy skierowali się na osiedle, gdzie zaczepili mężczyznę - a ten okazał się uzbrojony. Prokuratura potwierdza, iż mężczyzna ma pozwolenie na broń. Według niepotwierdzonych informacji wykonuje on zawód, w którym posługuje się bronią palną.

Bystrzyca Kłodzka. Dlaczego doszło do strzelaniny? Nowe ustalenia

Do strzelaniny doszło w piątek wieczorem. W zdarzeniu, łącznie z 26-letnią ofiarą, brały udział cztery osoby. Początkowo, jeszcze w piątek, zatrzymano tylko strzelca, jednak W sobotę po godz. 09.00 policja poinformowała o zatrzymaniu pozostałych dwóch uczestników wydarzenia, którzy po strzałach uciekli. Zanim zostaną przesłuchani, muszą wytrzeźwieć.

- Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Na tym etapie postępowania, nie przesądzamy, kto był stroną atakującą, agresorem. To ustali śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury - powiedział "Gazecie Wrocławskiej" rzecznik wrocławskiej policji.

Kom. Ratajczyk dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.

