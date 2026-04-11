Wyjątkowa modlitwa w Watykanie. Papież mówił o "sytuacji ciemności i cierpienia"

- Nasze zgromadzenie się dziś wieczorem, by czuwać w modlitwie o pokój, chce wyrazić siłę modlitwy Kościoła wobec sytuacji ciemności i cierpienia, które chciałyby zaprzeczyć jaśniejącemu światłu Zmartwychwstania i pogrążyć w nocy śmierci nadzieję ludzkości - mówił papież Leon XIV podczas sobotniego czuwania modlitewnego.

"Pokój jest możliwy". Leon XIV rozpoczął czuwanie w Bazylice św. Piotra

- Z pełną wiarą i synowskim zawierzeniem zwracamy nasze spojrzenie ku Maryi, matce Księcia Pokoju, temu który zmartwychwstał dla nas, aby przyjęła nasze pragnienie pokoju - dodał w Bazylice św. Piotra.

Przed rozpoczętym o godz. 18 czuwaniem, Leon XIV pozdrowił wiernych, którzy nie zmieścili się w Bazylice Watykańskiej i pozostali na Placu św. Piotra.

- Chcemy powiedzieć wszystkim, że pokój jest możliwy. O to będziemy się modlić, wierząc, że zmartwychwstały Jezus jest z nami - mówił.

- Bóg nam towarzyszy. Jezus powiedział nam: "Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, On jest obecny pośród nich". W tych dniach oktawy wielkanocnej głęboko wierzymy w obecność Jezusa zmartwychwstałego pośród nas - powiedział wiernym.

Czuwanie modlitewne o pokój. Apel Leona XIV

Podczas czuwania odmawiane są chwalebne tajemnice różańca z rozważaniami Ojców Kościoła, w tym św. Augustyna z Hippony, św. Jana Chryzostoma oraz św. Ambrożego z Mediolanu.

W trakcie różańca wierni z różnych kontynentów - Afryki, Ameryki, Azji, Europy i Oceanii - zapaląją świece od płomienia Lampy Pokoju w Asyżu, która płonie nieustannie przy grobie św. Franciszka z Asyżu.

Głowa Kościoła katolickiego skierowała wcześniej zaproszenie do wszystkich ludzi na świecie, aby dołączyli do niego na czuwaniu o pokój. Na apel odpowiedział m.in. przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC.

- Zachęcam wszystkich duszpasterzy i wiernych, aby 11 kwietnia stał się szczególnym wyrazem jedności z Ojcem Świętym w gorącym wołaniu do Boga o dar pokoju dla całego świata - stwierdził abp. Wojda.

- Proszę, aby tego dnia w modlitwie wiernych, we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, zostało dodane specjalne wezwanie o pokój, który może przynieść jedynie Książę Pokoju – dodał przewodniczący Episkopatu.

