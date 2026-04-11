Mimo uznania przez Biały Dom zachodniej półkuli za własną strefę wpływów Rosja nie zamierza wycofywać się z tamtejszych swoich interesów i będzie wspierać Kubę - zapewnił Siergiej Riabkin, zastępca Siergieja Ławrowa, podczas wizyty w Hawanie.

- Rosja nie planuje wycofać się z zachodniej półkuli, niezależnie od tego, co powie Waszyngton. Mają obsesję na punkcie wypychania Rosji i Chin z regionu - powiedział rosyjski dyplomata podczas konferencji prasowej.



Pod koniec marca na Kubę dopłynął objęty sankcjami tankowiec Anatolij Kołodkin, który dostarczył na wyspę około 700 tys. baryłek ropy naftowej.

Rosja wbrew doktrynie Trumpa. Nie opuści zachodniej półkuli

Od stycznia Kuba boryka się z poważnym kryzysem energetycznym, na dużych częściach terytorium wyspy dochodzi do regularnie do długotrwałych przerw w dostawie prądu. Blackouty są spowodowane wstrzymaniem dostaw ropy naftowej z Wenezueli.



Ropa naftowa jest głównym źródłem energii na wyspie, a po amerykańskim ataku na Wenezuelę i pojmaniu przywódcy Nicolasa Maduro dostawy surowca na Kubę zostały wstrzymane. Dzięki dostawom ropy drogą morską Rosja pomaga wyspie przetrwać kryzys.

- Jestem pewien, że wydarzenia ostatnich tygodni w naszych stosunkach zmuszą nas do podjęcia działań mających na celu znalezienie rozwiązań najtrudniejszych problemów, wynikających z nielegalnej i całkowicie niedopuszczalnej blokady wyspy przez Stany Zjednoczone - powiedział Siergiej Riabkow.



- Nie możemy zdradzić Kuby. To nie wchodzi w grę. Nie możemy jej zostawić samej sobie - podkreślił dyplomata.

Rosyjskie tankowce płyną na Kubę. Riabkow wypomniał Amerykanom atak na Iran

Zastępca Siergieja Ławrowa nie tylko zapewnił o lojalności wobec wyspy pozostającej przez dekady najważniejszym sowieckim satelitą na zachodniej półkuli, ale także uderzył w restytucję "doktryny Monroe'a" przez USA. Zakłada ona, że półkula zachodnia jest wyłączoną strefą wpływów Stanów Zjednoczonych, a te nie będą angażować się w wydarzenia na półkuli wschodniej.

Riabkow zwrócił uwagę, że amerykańsko-izraelski atak na Iran nie ma nic wspólnego z deklaracjami Białego Domu w sprawie doktryny Monroe, w związku z czym zobowiązany do jej respektowania nie czuje się też Kreml. W jego ocenie bombardowanie Iranu "jasno pokazuje, że stosowanie siły, sankcji i dyktatu politycznego nie przynosi pożądanych rezultatów".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni