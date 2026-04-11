"Z przyjemnością informuję, że dziś moja administracja oficjalnie złożyła w szanownej Komisji Sztuk Pięknych prezentację i plany dotyczące budowy największego i najpiękniejszego łuku triumfalnego na świecie" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wizualizację budowli.

“I am pleased to announce that TODAY my Administration officially filed the presentation and plans to the highly respected Commission of Fine Arts for what will be the GREATEST and MOST BEAUTIFUL Triumphal Arch, anywhere in the World. This will be a wonderful addition to the… pic.twitter.com/2CkiLuvn9z — The White House (@WhiteHouse) April 10, 2026

"Będzie to wspaniała atrakcja dla Waszyngtonu, którą Amerykanie będą mogli podziwiać przez wiele kolejnych dekad!" - przekazał amerykański przywódca.

Łuk triumfalny w USA: 76 metrów i Rzeźba Wolności na szczycie

Łuk triumfalny w Waszyngtonie będzie miał wysokość 76 metrów, będzie więc o 26 metrów wyższy niż najsłynniejsza budowla tego typu, czyli wieńczący Pola Elizejskie L'Arc de Triomphe w Paryżu. O przewadze decydować ma 26-metrowa złota Rzeźba Wolności zaprojektowana na wzór nowojorskiej statuy. Towarzyszyć będą jej dwa siedmiometrowe złote orły.

Na łuku znajdzie się także maksyma "One Nation Under God" (z ang. "Jeden naród pod Bogiem") będąca częścią przysięgi wierności na sztandar USA. U podstawy łukowi towarzyszyć będą rzeźby czterech złotych lwów.

Łuk triumfalny na 250. rocznicę niepodległości USA. Trump musi się śpieszyć

Budowla miałaby stanąć na terenie National Mall, gdzie znajduje się m.in. Biały Dom, mauzoleum Abrahama Lincolna, pomnik Waszyngtona i budynek Kapitolu. Rodzi to wątpliwości prawne, bo prawo federalne zabrania stawiania w National Mall nowych obiektów.

Budowę łuku, która pochłonie około 100 mln dolarów, Trump chce sfinansować ze zbiórek i pieniędzy od prywatnych inwestorów. Oprócz przełamania federalnego zakazu rozbudowy National Mall będzie musiał także zdobyć zgodę Komisji Sztuk Pięknych, do czego przybliżył się, przedstawiając projekt i 24-etapowy plan budowy.

Mimo pełnego zaangażowania prezydenta w inicjatywę mało prawdopodobne jednak, aby budowę udało się ukończyć w 2026 roku, kiedy to USA obchodzą właśnie 250. rocznicę niepodległości.

