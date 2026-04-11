- Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Bystrzyca Kłodzka. Jedna osoba zatrzymana po strzelaninie. Szukają kolejnych

Do strzelaniny doszło w piątek wieczorem. Nieoficjalnie wiadomo, że w zdarzeniu brały udział cztery osoby. Jak przekazał komisarz, na tę chwilę nie ma informacji o zatrzymaniu pozostałych uczestników strzelaniny. Trwa za nimi obława.

Kom. Ratajczyk dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.

