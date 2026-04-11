Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej. Nie żyje młody mężczyzna
Jedna osoba zginęła w strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie). Policja zatrzymała podejrzanego o śmiertelne postrzelenie, lecz mundurowi nadal szukają innych uczestników tragicznego zdarzenia. Nieoficjalnie wiadomo, iż było ich łącznie czterech.
- Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Bystrzyca Kłodzka. Jedna osoba zatrzymana po strzelaninie. Szukają kolejnych
Do strzelaniny doszło w piątek wieczorem. Nieoficjalnie wiadomo, że w zdarzeniu brały udział cztery osoby. Jak przekazał komisarz, na tę chwilę nie ma informacji o zatrzymaniu pozostałych uczestników strzelaniny. Trwa za nimi obława.
Kom. Ratajczyk dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.
