Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej. Nie żyje młody mężczyzna

Polska

Jedna osoba zginęła w strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie). Policja zatrzymała podejrzanego o śmiertelne postrzelenie, lecz mundurowi nadal szukają innych uczestników tragicznego zdarzenia. Nieoficjalnie wiadomo, iż było ich łącznie czterech.

Samochód policyjny z napisem POLICJA na drzwiach.
polsatnews.pl
Zatrzymano osobę podejrzaną o śmiertelne postrzelenie w Bystrzycy Kłodzkiej

- Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Bystrzyca Kłodzka. Jedna osoba zatrzymana po strzelaninie. Szukają kolejnych

Do strzelaniny doszło w piątek wieczorem. Nieoficjalnie wiadomo, że w zdarzeniu brały udział cztery osoby. Jak przekazał komisarz, na tę chwilę nie ma informacji o zatrzymaniu pozostałych uczestników strzelaniny. Trwa za nimi obława.

 

Kom. Ratajczyk dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BYSTRZYCA KŁODZKADOLNY ŚLĄSKOFIARA ATAKUPOLICJAPOLSKAŚMIERĆSTRZELANINA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 