"Przystąpiliśmy do oczyszczania". Trump ogłasza ws. cieśniny Ormuz

"Wszyscy wiedzą, że (Iran - red.) przegrywa i to przegrywa na całej linii! Ich marynarka wojenna przepadła, siły powietrzne przepadły, nie mają żadnego sprzętu przeciwlotniczego, radary są zniszczone, fabryki rakiet i dronów zostały w dużej mierze zrównane z ziemią wraz z samymi rakietami i dronami" - napisał prezydent USA Donald Trump na Truth Social.

Amerykański prezydent dodał, że "co najważniejsze, ich sędziwych 'przywódców' nie ma wśród nas, chwała Allahowi! Jedyne, co im pozostało, to groźba, że statek może wpaść na jedną z ich min morskich. Nawiasem mówiąc, wszystkie ich 28 łodzi minowych również leży na dnie morza".

Konflikt Iran - USA. Trump: Przystąpiliśmy do oczyszczania cieśniny Ormuz

Trump stwierdził też, że "oczyszczanie cieśniny Ormuz", to 'przysługa dla krajów na całym świecie, w tym Chin, Japonii, Korei Południowej, Francji, Niemiec i wielu innych".

Informacjom, które prezydent USA przekazał na swojej platformie społecznościowej, zaprzeczył anonimowy przedstawiciel armii Iranu.

W jego wypowiedzi, którą za irańską telewizją państwową przekazał Reuters, żaden amerykański okręt wojenny nie wpłynął w sobotę do cieśniny Ormuz. Według tego samego źródła jednostki USA wycofały się w reakcji na ostrzeżenie wydane przez irańskie dowództwo.

Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz to kluczowy szlak transportu ropy

Prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz jest jednym z najpoważniejszych dla światowej gospodarki skutków wojny, którą od 28 lutego Izrael i USA prowadzą przeciwko Iranowi.

W normalnych warunkach przechodzi przez nią ok. 20 proc. światowego transportu ropy naftowej. USA żądają od Iranu natychmiastowego przerwania blokady, która spowodowała znaczący wzrost cen paliw silnikowych i nawozów sztucznych na całym świecie.

