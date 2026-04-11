Przełom na Bliskim Wschodzie? Rozpoczęły się rozmowy pokojowe

O rozpoczęciu rozmów poinformowały telewizja państwowa Iranu oraz agencja Fars, która jest powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Negocjacje pokojowe w Pakistanie. Sześć tygodni po wybuchu wojny

Jako pierwsze o rozpoczęciu negocjacji informowały media amerykańskie i pakistańskie. Władze Pakistanu są mediatorem w rozmowach, które zaczęły się od osobnych spotkań premiera tego kraju Shehbaza Sharifa z delegacjami Iranu i USA. Ich efektem ma być ustalenie agendy i formatu właściwych rokowań.

Na czele irańskiej delegacji stoi przewodniczący parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf, a w jej skład wchodzi także m.in. minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Z kolei amerykańską delegację tworzą wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner.

W sobotę upływa sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Dwa dni później rozpoczęła się izraelska operacja zbrojna w południowym Libanie, która - jak deklaruje rząd premiera Binjamina Netanjahu - ma doprowadzić do rozbicia finansowanego przez Iran terrorystycznego ugrupowania Hezbollah.

Iran wskazał kluczowe żądanie od Izraela. Chodzi o ataki na Liban

Jednym z istotnych dla Teheranu punktów od samego początku zawarcia porozumienia było wstrzymanie ataków Izraela na bojowników Hezbollahu w Libanie. Również w tej sprawie ma dojść w przyszłym tygodniu do rozmów między libańskimi a izraelskimi dyplomatami.

Po ogłoszeniu kilka dni temu dwutygodniowego zawieszenia broni przez Waszyngton i Teheran doszło do najintensywniejszej fali izraelskich nalotów na Liban, odkąd Hezbollah na początku marca włączył się w wojnę USA i Izraela z Iranem. W środę izraelska armia przeprowadziła ostrzał blisko 100 pozycji proirańskiego Hezbollahu. Według libańskiego resortu zdrowia zginęło co najmniej 357 osób, a 1223 zostały ranne.

Od ponad miesiąca Hezbollah ostrzeliwał północ Izraela, który prowadzi naloty na jego pozycje w Libanie, a także ograniczoną ofensywę lądową na południu kraju.

