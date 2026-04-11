Nowa umowa reguluje zasady użytkowania zbudowanego w II wieku naszej ery Panteonu, jednej z najlepiej zachowanych antycznych budowli Rzymu. Porozumienie w tej sprawie podpisało w piątek ministerstwo kultury Włoch z diecezją rzymską.

Nowe ceny biletów do Panteonu. Zmiana od lipca

Ta starożytna świątynia wzniesiona ku czci rzymskich bogów została w VII wieku konsekrowana jako kościół. Obecnie jest to bazylika Najświętszej Maryi Panny od Męczenników. Jak wyjaśniono, podpisana konwencja określa formy współpracy w zakresie zarządzania i promocji zabytku, z poszanowaniem jego podwójnej natury - jako miejsca kultury i kultu religijnego.

ZOBACZ: Turysta zginął w sercu Rzymu. Koszmarny wypadek przy Panteonie

Najważniejszą nowością jest zmiana ceny normalnego biletu wstępu, która wzrasta z 5 do 7 euro. Bez zmian pozostaje bilet ulgowy za 2 euro dla młodzieży w wieku 18–25 lat. Dodatkowe fundusze z podwyżki cen mają być przeznaczone m.in. na wsparcie lokalnych bibliotek na obszarach zagrożonych wykluczeniem i na peryferiach oraz inicjatyw zwiększających dostępu do kultury.

Panteon - bezcenny zabytek, gdzie znajduje się grób Rafaela

Historia Panteonu ma ponad 2 tys. lat. Pierwszą świątynię na Polu Marsowym ku czci boskich patronów Rzymu zbudował w 27 roku p.n.e. Marek Agrypa, polityk i dowódca wojskowy, najbliższy współpracownik cesarza Oktawiana Augusta. Po pożarze nową świątynię ufundował tam cesarz Hadrian około 125 roku naszej ery, ale już w zmienionej formie, na planie okręgu.

ZOBACZ: Historyczny gmach w Rzymie na sprzedaż. Mieszkał w nim ks. Karol Wojtyła

Na początku VII wieku cesarz wschodniorzymski Fokas podarował Panteon papieżowi Bonifacemu IV, który adaptował wnętrze budowli na kościół. Właśnie dzięki temu, że budowla stała się miejscem kultu chrześcijańskiego, nie została rozebrana jak większość innych świątyń starożytnego Rzymu.

Od lat powtarzano, że bezcenny zabytek, w którym znajduje się też grób Rafaela, wymaga nadzwyczajnej troski, konserwacji i środków na jego utrzymanie. Dlatego po latach dyskusji ostatecznie w 2023 roku wprowadzony został bilet wstępu. Wstęp dla zwiedzających jest dozwolony tylko poza godzinami przeznaczonymi na uroczystości liturgiczne i aktywność duszpasterską.

