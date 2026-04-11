Pijany kierowca wjechał pod pociąg. 12-latek w szpitalu, lądował LPR

Do groźnego wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Chrzanów w gminie Kobierzyce. Kierujący samochodem 45-latek wjechał na przejazd, co doprowadziło do zderzenia z pociągiem Kolei Dolnośląskich. Kierowca był nietrzeźwy, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Do szpitala trafił także podróżujący z nim 12-letni syn. Droga jest zablokowana.

Na zdjęciu widoczne służby ratunkowe i pociąg po wypadku na przejeździe kolejowym we Wrocławiu.
Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym - kierowca był nietrzeźwy

Do wypadku doszło przed południem. Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KMP we Wrocławiu, 45-latek kierujący samochodem marki BMW wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy.

Zderzenie samochodu z pociągiem. Droga zablokowana, dwie osoby w szpitalu

Mężczyzna nie zachował właściwej ostrożności, przez co doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem. Kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR, do szpitala przewieziony karetką pogotowia został także podróżujący z nim jego 12-letni syn.

 

- Kierujący był nietrzeźwy, miał 0,6 promila alkoholu. Droga cały czas jest zablokowana, na miejscu wykonywane są pomiary, przesłuchiwani są świadkowie. Nikt z podróżujących pociągiem nie ucierpiał - powiedział komisarz Wojciech Jabłoński.

 

Dyżurny ze stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu poinformował polsatnews.pl, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło o 11:47. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej. 

 

Koleje Dolnośląskie informują, że trwa przerwa w ruchu na odcinku Kobierzyce - Wrocław Główny.  Za pociągi uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na stacjach: Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Wrocław Główny, Wrocław Partynice, Wrocław Wojszyce.

 

