Pijany kierowca wjechał pod pociąg. 12-latek w szpitalu, lądował LPR

Do wypadku doszło przed południem. Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KMP we Wrocławiu, 45-latek kierujący samochodem marki BMW wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy.

Zderzenie samochodu z pociągiem. Droga zablokowana, dwie osoby w szpitalu

Mężczyzna nie zachował właściwej ostrożności, przez co doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem. Kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR, do szpitala przewieziony karetką pogotowia został także podróżujący z nim jego 12-letni syn.

ZOBACZ: Wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Karetka z pacjentami wjechała pod szynobus

- Kierujący był nietrzeźwy, miał 0,6 promila alkoholu. Droga cały czas jest zablokowana, na miejscu wykonywane są pomiary, przesłuchiwani są świadkowie. Nikt z podróżujących pociągiem nie ucierpiał - powiedział komisarz Wojciech Jabłoński.

Dyżurny ze stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu poinformował polsatnews.pl, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło o 11:47. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej.

Koleje Dolnośląskie informują, że trwa przerwa w ruchu na odcinku Kobierzyce - Wrocław Główny. Za pociągi uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na stacjach: Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Wrocław Główny, Wrocław Partynice, Wrocław Wojszyce.

