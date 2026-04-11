W Warszawie zebrała się w sobotę Rada Krajowa KO, którą tworzą członkowie Zarządu Krajowego partii, posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści oraz działacze wybrani przez rady regionów.

Premier Donald Tusk wskazał 10 nazwisk

Premier Donald Tusk zwieńczył swoje przemówienie prezentując polityków, których wytypował do rozpoczęcia specjalnego zadania.

- To będzie dziesiątka otwarta. Oczywiście dzisiaj chcę zaprezentować te 10 osób, które poproszę, aby zajęły się przygotowaniem do kampanii wyborczej, do wyborów, oceną politycznych atutów i słabości i tę dziesiątkę poproszę na scenę, ale jeszcze raz podkreślam - czas pokaże kto z nich i kto spoza tej dziesiątki najlepiej będzie w stanie nas przygotować, i poprowadzić. (...) Ważne, żeby cała Polska zobaczyła, że myślimy o tym, kto będzie odpowiadał za Polskę i za nasze losy nie tylko za rok, za dwa, ale też za 5, 10 i 15 - mówił.

Podkreślił, że "nikt nie jest wieczny". - Więc ja też muszę myśleć o tych, którzy będą potrafili kontynuować to wielkie dzieło i obrony, i budowy Rzeczpospolitej. Poproszę na scenę Aleksandrę Gajewską, Monikę Rosę, Małgorzatę Gromadzką, Cezarego Tomczyka, Pawła Bliźniuka, Macieja Wróbla, Macieja Tomczykiewicza, Arkadiusza Marchewkę, Andrzeja Domańskiego i Adama Szłapkę - wymieniał.

- Tak jak powiedziałem, nikt nie jest wieczny, to jest nasza dziesiątka na wybory będę im pomagał, będę ich obserwował i będę namawiał was wszystkie i wszystkich, żebyście bardzo ostro przystąpili do pracy i udowodnili, że ta dziesiątka ma się zamienić za chwilę w setkę. Ale niech ta dziesiątka zacznie z naszym błogosławieństwem i i alleluja i do przodu - zakończył.

Rada Krajowa KO

W części zamkniętej członkowie Rady Krajowej wybiorą m.in. wiceprzewodniczących. Mają to być nazwiska po ustaleniach i wskazaniu premiera.

Funkcję wiceprzewodniczących mają objąć m.in. szefowie Inicjatywy Polska i Nowoczesnej - Barbara Nowacka i Adam Szłapka. Obie partie zostały w październiku zeszłego roku zlikwidowane, a ich członkowie w większości zapisali się do KO.

Rada Krajowa wyłoni też sekretarza generalnego i skarbnika KO. Ich wybór będzie formalnością, bo nazwiska wskaże Donald Tusk. Obecnie skarbnikiem jest Jan Grabiec, szef KPRM i przewodniczący mazowieckich struktur KO. Sekretarzem generalnym jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA i warszawskiej KO.

Prawdopodobnie Kierwiński utrzyma kluczową funkcję sekretarza generalnego - oceniają źródła PAP - choć niejednokrotnie mówiło się o tym, że powinien być zastąpiony przez kogoś innego.

Radę Krajową tworzą członkowie Zarządu Krajowego KO, posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści oraz działacze wybrani przez rady regionów.

