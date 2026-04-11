"Nikt nie jest wieczny". Donald Tusk wskazał 10 nazwisk na wybory

- Chcę zaprezentować te 10 osób, które poproszę, aby zajęły się przygotowaniem do kampanii wyborczej, do wyborów, oceną politycznych atutów i słabości - powiedział premier Donald Tusk podczas sobotniej Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Na scenie pojawili się wytypowani przez szefa rządu politycy jego formacji.

Grupa dziesięciu polityków Koalicji Obywatelskiej stoi na scenie za podium, na którym przemawia mężczyzna.
W Warszawie zebrała się w sobotę Rada Krajowa KO, którą tworzą członkowie Zarządu Krajowego partii, posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści oraz działacze wybrani przez rady regionów.

Premier Donald Tusk zwieńczył swoje przemówienie prezentując polityków, których wytypował do rozpoczęcia specjalnego zadania.

 

- To będzie dziesiątka otwarta. Oczywiście dzisiaj chcę zaprezentować te 10 osób, które poproszę, aby zajęły się przygotowaniem do kampanii wyborczej, do wyborów, oceną politycznych atutów i słabości i tę dziesiątkę poproszę na scenę, ale jeszcze raz podkreślam - czas pokaże kto z nich i kto spoza tej dziesiątki najlepiej będzie w stanie nas przygotować, i poprowadzić. (...) Ważne, żeby cała Polska zobaczyła, że myślimy o tym, kto będzie odpowiadał za Polskę i za nasze losy nie tylko za rok, za dwa, ale też za 5, 10 i 15 - mówił. 

 

Podkreślił, że "nikt nie jest wieczny". - Więc ja też muszę myśleć o tych, którzy będą potrafili kontynuować to wielkie dzieło i obrony, i budowy Rzeczpospolitej. Poproszę na scenę Aleksandrę Gajewską, Monikę Rosę, Małgorzatę Gromadzką, Cezarego Tomczyka, Pawła Bliźniuka, Macieja Wróbla, Macieja Tomczykiewicza, Arkadiusza Marchewkę, Andrzeja Domańskiego i Adama Szłapkę - wymieniał.

 

- Tak jak powiedziałem, nikt nie jest wieczny, to jest nasza dziesiątka na wybory będę im pomagał, będę ich obserwował i będę namawiał was wszystkie i wszystkich, żebyście bardzo ostro przystąpili do pracy i udowodnili, że ta dziesiątka ma się zamienić za chwilę w setkę. Ale niech ta dziesiątka zacznie z naszym błogosławieństwem i i alleluja i do przodu - zakończył. 

W części zamkniętej członkowie Rady Krajowej wybiorą m.in. wiceprzewodniczących. Mają to być nazwiska po ustaleniach i wskazaniu premiera. 

 

Funkcję wiceprzewodniczących mają objąć m.in. szefowie Inicjatywy Polska i Nowoczesnej - Barbara Nowacka i Adam Szłapka. Obie partie zostały w październiku zeszłego roku zlikwidowane, a ich członkowie w większości zapisali się do KO.

 

Rada Krajowa wyłoni też sekretarza generalnego i skarbnika KO. Ich wybór będzie formalnością, bo nazwiska wskaże Donald Tusk. Obecnie skarbnikiem jest Jan Grabiec, szef KPRM i przewodniczący mazowieckich struktur KO. Sekretarzem generalnym jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA i warszawskiej KO.

 

Prawdopodobnie Kierwiński utrzyma kluczową funkcję sekretarza generalnego - oceniają źródła PAP - choć niejednokrotnie mówiło się o tym, że powinien być zastąpiony przez kogoś innego.

 

Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 