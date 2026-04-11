Niemowlę w oknie życia. Chłopiec ma zaledwie kilka dni

Noworodek został pozostawiony w kartuskim oknie życia w nocy z piątku na sobotę w oknie życia w Kartuzach pozostawiono noworodka.

- Przed godziną 1 nocy otrzymaliśmy sygnał, że siostry zakonne znalazły w oknie życia pozostawione dziecko - przekazała rzeczniczka KPP w Kartuzach st. sierż. Aldona Naczk.

Chłopiec zostawiony w oknie życia. Nie był narażony na niebezpieczeństwo

Zgodnie z procedurą noworodek został przewieziony do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Chłopczyk jest w dobrym stanie - jest zdrowy, zadbany, dobrze odżywiony i nie ma żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej.

- Osoba, która zostawiła dziecko w specjalnym oknie, nie naraziła niemowlaka na niebezpieczeństwo, w związku z tym rodzic nie jest narażony na odpowiedzialność prawną, jednak policjanci prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie - poinformowała Naczk.

To trzecie dziecko pozostawione w kartuskim oknie życia, które działa od 2014 r. Powstało ono z inicjatywy Kartuskiego Centrum Caritas. Znajduje się w budynku Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo przy ul. Gdańskiej 12.

Czym jest okno życia?

Okno życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja.

Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby - najczęściej są to siostry zakonne. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny - informuje Caritas.

jp / polsatnews.pl / PAP