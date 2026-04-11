Niemal w całej Polsce chwyci mróz. Zacznie się za kilka godzin
Mimo trwającej od kilku tygodni kalendarzowej wiosny, temperatura wciąż będzie spadać poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na noc z soboty na niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla niemal całej Polski. Wolne od ujemnej temperatury pozostanie jedynie województwo lubuskie.
Ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami będą obowiązywały na terenie piętnastu województw w nocy z soboty na niedzielę - informuje IMGW. Ostrzeżenia zostały wydane jedynie dla województwa lubuskiego. Czas obowiązywania alertów zacznie się o godz. 21 w sobotę i potrwają do godz. 8 w niedzielę.
Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna, jedynie na wschodnich krańcach kraju w początkowych fazach nocy możliwe są przelotne opady deszczu.
Noc z przymrozkami. Alerty IMGW dla 15 województw
W znacznej części kraju prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do -5 st. C. Z kolei w południowych i południowo-wschodnich powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego przewidywany jest spadek temperatury do około -4 st. C, przy gruncie do -8 st. C; lokalnie w kotlinach górskich do -10 st. C. Nad ranem, we wschodniej i południowej części kraju możliwe są silne zamglenia oraz lokalne krótkotrwałe mgły.
Prognoza pogody na niedzielę, 12 kwietnia. Pochmurnie i z przelotnym deszczem
W niedzielę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. We wschodniej części możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 14 st. C na południowym zachodzie, od 10 do 13 st. C w centrum i na wschodzie oraz około 11 st. C na wybrzeżu.
Najzimniej będzie w okolicach Helu - tam termometry nie wskażą więcej niż około 6 st. C. Wiatr z kierunków południowo-wschodnich, słaby w centrum i na wschodzie, słaby i umiarkowany na zachodzie, w ciągu dnia miejscami porywisty.
W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W województwach zachodnich temperatura wyniesie od 5 do 7 st. C, natomiast na wschodzie prognozowane są przygruntowe przymrozki do około -2 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby na wschodzie, z kolei na zachodzie słaby i umiarkowany.
