Niemal w całej Polsce chwyci mróz. Zacznie się za kilka godzin

Ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami będą obowiązywały na terenie piętnastu województw w nocy z soboty na niedzielę - informuje IMGW. Ostrzeżenia zostały wydane jedynie dla województwa lubuskiego. Czas obowiązywania alertów zacznie się o godz. 21 w sobotę i potrwają do godz. 8 w niedzielę.

Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna, jedynie na wschodnich krańcach kraju w początkowych fazach nocy możliwe są przelotne opady deszczu.

Noc z przymrozkami. Alerty IMGW dla 15 województw

W znacznej części kraju prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do -5 st. C. Z kolei w południowych i południowo-wschodnich powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego przewidywany jest spadek temperatury do około -4 st. C, przy gruncie do -8 st. C; lokalnie w kotlinach górskich do -10 st. C. Nad ranem, we wschodniej i południowej części kraju możliwe są silne zamglenia oraz lokalne krótkotrwałe mgły.

⚠️UWAGA⚠️

⚠️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW

⚠️Przymrozki



🟡stopień: 1

prawd. 80%

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C.

Uwagi: Brak.

Ważne:

Od: 2026-04-11 21:00

Do: 2026-04-12 08:00

Czas wydania: 2026-04-11 11:25… pic.twitter.com/wFn6Wgkqgz — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 11, 2026

Prognoza pogody na niedzielę, 12 kwietnia. Pochmurnie i z przelotnym deszczem

W niedzielę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. We wschodniej części możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 14 st. C na południowym zachodzie, od 10 do 13 st. C w centrum i na wschodzie oraz około 11 st. C na wybrzeżu.

Najzimniej będzie w okolicach Helu - tam termometry nie wskażą więcej niż około 6 st. C. Wiatr z kierunków południowo-wschodnich, słaby w centrum i na wschodzie, słaby i umiarkowany na zachodzie, w ciągu dnia miejscami porywisty.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W województwach zachodnich temperatura wyniesie od 5 do 7 st. C, natomiast na wschodzie prognozowane są przygruntowe przymrozki do około -2 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby na wschodzie, z kolei na zachodzie słaby i umiarkowany.

jp / polsatnews.pl / PAP