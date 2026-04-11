Według "Politico" potencjalne zwycięstwo szefa partii TISZA i lidera węgierskiej opozycji Petera Magyara w niedzielnych wyborach parlamentarnych może odmienić sytuację w wymiarze bezpieczeństwa. - Nowy rząd przyniesie ogromną zmianę w polityce obronnej Budapesztu - powiedziała węgierska posłanka Katalin Cseh.

Autorzy publikacji wskazują jednak, że zadanie stojące przed Magyarem, który według przedwyborczych sondaży wydaje się być faworytem do objęcia urzędu premiera, nie będzie proste. Jeśli wygra, będzie musiał stanąć przed wieloma wyzwaniami po 16 latach rządów Viktora Orbana i jego partii Fidesz.

Węgry. Media: Peter Magyar zwiększy budżet obronny

Jeśli przejęcie władzy stanie się faktem, TISZA ma zwiększać wydatki na obronność, żeby do 2035 roku osiągnąć budżet stanowiący 5 proc. węgierskiego PKB. Budapeszt w ostatnich latach - jak zaznaczają autorzy publikacji - obniżył wydatki na zbrojenia, które i tak wynoszą aktualnie ponad 2 proc. PKB.

TISZA zapowiadała też zwiększenie inwestycji w technologie podwójnego zastosowania. Pod lupą ma się znaleźć przemysł zbrojeniowy oraz przeprowadzenie "kompleksowego audytu" systemów IT w resorcie spraw zagranicznych i agencji zamówień obronnych w celu wyszukiwania luk w systemie cyberbezpieczeństwa.

Rosyjskie wpływy. Odzyskać zaufanie w NATO

Kolejnym z elementów wzmocnienia bezpieczeństwa Węgier ma być przywrócenie wiarygodności w Sojuszu Północnoatlantyckim, która mogła zostać nadszarpnięta przez relacje na linii Budapeszt - Moskwa. - TISZA była bardzo, bardzo otwarta w kwestii odzyskania pozycji Węgier i pozostania wiarygodnym partnerem w NATO - podkreśliła Cseh.

Jak czytamy, partnerzy Węgier "od dawna podkreślają ryzyko wpływu Rosji na wymianę informacji wywiadowczych". Według dwóch anonimowych urzędników w NATO, TISZA może zwiększyć zaufanie w przypadku wymiany danych, do których docierają służby. W publikacji zwrócono jednak uwagę, że nie będzie to łatwe zadanie ze względu na "głęboko zakorzenioną obecność Moskwy w węgierskich służbach wywiadowczych".

"Politico" powołało się też na dwóch unijnych dyplomatów, którzy wyrazili nadzieje, że ewentualny rząd Magyara wycofa węgierskie weto w sprawie pożyczki UE w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy oraz zmieni narrację wobec wsparcia wojskowego dla Kijowa za pośrednictwem specjalnego unijnego funduszu. - Magyar mówi, że chce przywrócić konstruktywne relacje z UE - stwierdził jeden z rozmówców.

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę. W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla partii TISZA na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu Orbana wahającym się między 35 a 38 proc.

Badania wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

