Astronauci misji Artemis II wrócili na Ziemię. "Podjęli znaczne ryzyko"

"Astronauci NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz astronauta CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej) Jeremy Hansen wylądowali w piątek o godzinie 17:07 czasu pacyficznego (05.07 czasu polskieg - red.) u wybrzeży San Diego, kończąc tym samym niemal 10-dniową podróż, podczas której pokonali odległość 252 756 mil od domu - to ich największa odległość od Ziemi" - podała NASA.

Misja Artemis II wróciła na Ziemię. Astronauci pobili ważny rekord

Na miejscu lądowania astronautów oczekiwali pracownicy NASA oraz wojsko, zostali oni przetransportowani śmigłowcem na pokład okrętu USS John P. Murtha, gdzie przejdą wstępne badania medyczne. W niedzielę planowany jest ich powrót do Centrum Kosmicznego NASA w Houston.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.



"Jako pierwsi astronauci, którzy odbyli lot tą rakietą i statkiem kosmicznym, członkowie załogi podjęli znaczne ryzyko w imię zdobytej wiedzy i przyszłości, którą jesteśmy zdeterminowani budować" - przekazał Jared Isaacman, administrator NASA, zapowiadając, że agencja przystąpi teraz do przygotowywania misji Artemis III.

Celem misji było m.in. okrążenie księżyca i sfotografowanie jego powierzchni. Dzięki zdobytym w ten sposób informacjom naukowcy na Ziemie będą mogli poznać lepiej strukturę geologiczną satelity. Celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do budowy na Księżycu bazy, która następnie posłuży do podróży w stronę Marsa.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Artemis II przejdzie do historii także ze względu na pobity rekord największej odległości, w jakiej człowiek znajdował się od Ziemi. Członkowie załogi statku Orion znajdowali się 406 771 km od macierzystej planety, pokonując rekord misji Apollo z 1970 r.

Plan NASA wobec misji Artemis wykorzystujących nowy typ rakiety startowej Space Launch System oraz statek Orion zakłada wysyłanie w stronę Księżyca kolejnych załogowych misji o coraz większej złożoności zadań. Stopę na powierzchni Księżyca człowiek ma ponownie postawić pod koniec 2028 r. w ramach misji Artemis V.

Podczas Artemis II zadaniem astronautów było przede wszystkim sprawdzenie sprawności nowego statku kosmicznego, ale prowadzono również liczne badania. Oprócz fotografowania niewidocznej z Ziemi strony księżyca prowadzono obserwacje działania mikrograwitacji na ludzkie tkanki czy jej odporności na promieniowanie kosmiczne.

"Załoga Artemis II wróciła do domu. Systemy wejścia, zejścia i lądowania działały zgodnie z założeniami, a ostateczny test zakończył się zgodnie z planem" - powiedział Amit Kshatriya, zastępcą administratora NASA.

