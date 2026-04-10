Zełenski skomentował decyzję Kremla. "Ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy"

"Zaproponowaliśmy zawieszenie broni w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych i będziemy działać zgodnie z tym" – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Zawieszenie broni w Ukrainie. Zełenski: Rosja ma szansę nie wracać do ataków

Dodał, że "ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy i rzeczywistych działań w kierunku pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków nawet po Wielkanocy".

Kreml oświadczył w czwartek, że przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił rozejm w wojnie z Ukrainą na okres prawosławnych świąt wielkanocnych. Rozejm ma obowiązywać od 11 kwietnia po południu (godz. 16 czasu moskiewskiego, czyli godz. 15 w Polsce) do 12 kwietnia do końca dnia.

W komunikacie Kreml dodał, że zakłada, iż "strona ukraińska pójdzie za przykładem Federacji Rosyjskiej".

Kreml zgadza się na zawieszenie broni. Odpowiedź na propozycję Ukrainy

Według deklaracji Kremla Putin polecił wojskowym rosyjskim na ten czas "przerwanie działań bojowych na wszystkich kierunkach". Jednakże oddziały mają być gotowe do "przerwania wszystkich możliwych prowokacji" i "wszelkich agresywnych działań" ze strony przeciwnika.

Już wcześniej prezydent Ukrainy proponował rozejm na czas Wielkanocy. Zełenski powiedział 30 marca, że Ukraina jest gotowa do zawieszenia broni na okres świąt, ale podkreślił, że nie nastąpi to za cenę godności i niepodległości.

Jak przypomniał niezależny rosyjski portal Meduza, w kwietniu 2025 roku Putin w trybie jednostronnym ogłosił przerwanie działań bojowych na półtora dnia w czasie świąt wielkanocnych. Wówczas Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu. Niemniej, intensywność działań bojowych w tym czasie znacznie spadła.

