Wyniki losowania Lotto na 10 kwietnia. Sprawdź szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 9 kwietnia 2026 roku, to:

23, 10, 44, 3, 8, 46



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż pięć milionów złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.



Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 9 kwietnia 2026 roku, to:



13, 43, 48, 25, 21, 42



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 9 kwietnia 2026 roku w Wrześniau.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 kwietnia 2026 roku, to:



21, 26, 3, 1, 11



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.



Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych, zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 11 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 kwietnia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 76, 7, 25, 36, 37, 44, 5, 48, 79, 16, 52, 33, 20, 69, 58, 72, 38, 12, 9, 47 (Plus: 47)

Losowanie o 22:00: 15, 68, 74, 72, 32, 12, 14, 70, 30, 1, 43, 67, 39, 50, 36, 59, 21, 79, 11, 48 (Plus: 48)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot



Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 kwietnia 2026 roku, to:



Liczby główne: 1, 6, 11, 18, 48

Euronumery: 10, 12



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 60 milionów złotych.



Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych, zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.



Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 kwietnia 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 13, 21, 16, 14, 11, 7, 9, 15, 2, 12, 19, 10

Losowanie o 22:00: 14, 22, 3, 6, 10, 17, 7, 13, 24, 11, 21, 1



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, zdobyta 12 lutego 2026 roku w Naszacowicach.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 kwietnia 2026 roku, to:



26, 35, 28, 21, 13 oraz 2



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższa jednorazowa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 11 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 kwietnia 2026 roku, to:



23, 5, 33, 22, 28 oraz 2



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.



Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych, zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 11 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

