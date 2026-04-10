Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy w czwartek złożyli w Sejmie ślubowanie, w piątek pojawili się przed budynkiem TK około południa. Na miejsce podjechali busem, przez kilka minut oczekując na otwarcie bramy. Po 10 minutach wjechali na teren Trybunału i weszli do budynku. Przy sobie mieli dokumenty i torby, ponadto jedna z osób pojawiła się z walizką.

Po wyjściu z budynku TK sędziowie spotkali się z mediami. - Udało się w zasadzie bezproblemowo wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego - poinformował sędzia Krystian Markiewicz. - Zapewniono nam godne warunki, mieliśmy salę póki co wspólną. Inna sytuacja rzecz jasna dotyczy pani sędzi Bentkowskiej i pana sędziego Szostka, którzy mają udostępnione własne pokoje - dodał.

Nowi sędziowie TK wnieśli pismo do prezesa Trybunału

- My takich pomieszczeń osobnych nie mamy, ale mamy zapewnienie, że jeżeli chodzi o wejście do budynku Trybunału Konstytucyjnego, to jest ono jak najbardziej możliwe. No ale nie chodzi o to, żebyśmy wchodzili tylko do budynku Trybunału Konstytucyjnego, ale żebyśmy wykonywali podstawowe funkcje sędziowskie, które polegają na orzekaniu - powiedział sędzia TK.

- W związku z tym złożyliśmy pismo do pana prezesa, które jest jakby odpowiedzią na wczorajszą naszą rozmowę o to, żeby umożliwić nam wykonywanie obowiązków służbowych sędziego w wykonywania obowiązków służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego, co wynika z ustawy o statusie sędziów TK - przekazał sędzia Markiewicz.

ZOBACZ: Spór o ślubowanie sędziów TK. "Prezydent naruszył prawo"



Jak dodał, pod tym pismem został złożony podpisany akt ślubowania wraz z dowodem tego, że został on złożony wobec pana prezydenta z protokołem z wczorajszego ślubowania. - Wnosimy o to, żeby pan prezes zrealizował obowiązek, który wynika z ustawy, zgodnie z którą prezes TK przydziela nowym sędziom sprawy i stwarza im warunki umożliwiające wykonywanie obowiązków sędziego - zaznaczył.



Markiewicz podkreślił, że domagają się oni teraz przygotowania gabinetów, wydania kart dostępu do budynku, umożliwienia korzystania z systemów informacyjnych, przydzielenia im spraw oraz wdrożenia "wszystkich innych czynności niezbędnych do nawiązania stosunku służbowego sędziego".



- Z uwagi na to, że pan prezes mówił wczoraj o potrzebie komunikacji z Kancelarią Prezydenta, zwróciliśmy się też o wskazanie podstawy prawnej takiego oczekiwania. W naszym przekonaniu jej nie ma - mówił. Sędzia wyjaśnił, że dokument został sporządzony przez czterech sędziów, którzy "nie dostąpili zaszczytu złożenia ślubowania nie wobec - bo to się stało - ale w obecności pana prezydenta.

Ślubowanie sędziów TK. Uroczystości w Sejmie

W czwartek sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło uroczyste ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości zabrakło jednak prezydenta Karola Nawrockiego, do którego sędziowie wysyłali zaproszenie.



Ślubowanie złożyli: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska, a także Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy wcześniej już złożyli ślubowanie w obecności głowy państwa.



Prezes TK Bogdan Święczkowski przekazał, że wszystkim sędziom złożył gratulacje wyboru przez Sejm. Dodał jednak, że w przypadku czterech osób "nie może uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie został poinformowany przez prezydenta", że złożyli wobec niego ślubowanie.

ZOBACZ: Spór o ślubowanie sędziów. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zabrał głos



Z kolei sędziowie podkreślili, że ich ślubowanie było skierowane do prezydenta Nawrockiego. Oświadczyli też, że są "prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego".



Natomiast szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stwierdził, że "nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, bo prezydenta tam nie było".

