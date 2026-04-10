Sławosz Uznański-Wiśniewski wyróżniony. Otrzymał prestiżowy tytuł

Polskiego astronautę doceniono "za szczególne zasługi dla rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej". Dyplom wręczył rektor i prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomu rektor SGH Piotr Wachowiak wyraził dumę, że dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski dołączył do społeczności SGH. Zauważył też, że "wśród doktorów honoris causa SGH - najwyższej godności, jaką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od 1968 r. wyróżnia uczonych - są głównie ekonomiści, ale także działacze społeczni i praktycy gospodarczy, wybitne postacie życia publicznego. W gremium tym nie było dotąd astronauty".

Znana uczelnia nagrodziła polskiego astronautę

Dodał, że uczelnia doceniła przede wszystkim dorobek naukowy Uznańskiego-Wiśniewskiego oraz jego zasługi dla współpracy międzynarodowej. "Co więcej, dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest najmłodszą osobą uhonorowaną tytułem dhc SGH. Cieszymy się, że uhonorowanie polskiego astronauty-naukowca zbiegło się z jubileuszem 120-lecia SGH" - powiedział rektor Wachowiak.

Sławosz Uznański-Wiśniewski podkreślił, że wyróżnienie, jakim jest dołączenie do grona doktorów honoris causa SGH, traktuje "nie tylko jako osobiste docenienie, ale przede wszystkim jako wyraz uznania dla całego polskiego środowiska naukowego i inżynierskiego, które współtworzy rozwój technologii kosmicznych i ich zastosowań dla gospodarki".

Według niego stoimy u progu epoki, w której obecność człowieka w kosmosie będzie tak oczywista, jak dziś globalna komunikacja. Natomiast to, co robimy teraz - jako naukowcy, inżynierowie, ekonomiści - "zadecyduje o tym, jak będzie wyglądać przyszłość naszej gospodarki". "Mam nadzieję, że Polska może być częścią tej zmiany" - podkreślił, dziękując władzom uczelni.

Laudację na cześć doktora hc SGH wygłosił promotor postępowania dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, który podkreślił historyczne znaczenie misji Polaka oraz fakt, że stanowi ona "niezwykle ważny czynnik pobudzenia rozwoju polskiego sektora kosmicznego i całej gospodarki, a także nauki".

Uznański-Wiśniewski wykonał 13 eksperymentów w kosmosie

Profesor Sobiecki przypomniał, że dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski w trakcie niespełna trzytygodniowego pobytu na orbicie w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów, które dotyczyły m.in. medycyny, biologii, biotechnologii i nauk inżynierskich. Natomiast wraz z międzynarodową załogą nadzorował przebieg około 60 eksperymentów.

Według pełnomocniczki rektora SGH ds. kosmosu, prof. dr hab. Elżbiety Marciszewskiej, dzięki misji IGNIS z udziałem Uznańskiego-Wiśniewskiego Polska realizuje krajowe zamierzenia i ambicje badawcze, ale także aktywnie włącza się do globalnego rozwoju innowacyjnych technologii; możemy też mówić o spektakularnym sukcesie polskiej nauki, gdyż po raz pierwszy opracowane i wyselekcjonowane przez polskich naukowców eksperymenty naukowe i wdrożeniowe były testowane przez polskiego astronautę-naukowca na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

O nadaniu tytułu dhc SGH dr. inż. Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu senat tej uczelni zdecydował 18 lutego. Na promotora doktoratu hc wyznaczono dr. hab. R. Sobieckiego, a na recenzentów: prof. Elżbietę Marciszewską, prof. Elżbietę Mączyńską i prof. Grzegorza Wrochnę.

Nadanie tytułu dhc przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uczelnię ekonomiczną, astronaucie - jak zauważyły w swoich recenzjach honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska oraz prof. Elżbieta Marciszewska - jest wyrazem eksponowania i doceniania wielowymiarowego znaczenia rozwoju badań kosmicznych dla innowacyjności gospodarki, rozwoju edukacji, postępu społecznego i ekologicznego.

SGH wspiera rozwój sektora kosmicznego

"W pełni wpisuje się w szeroki program realizowanej od kilkunastu lat polityki SGH w zakresie rozwoju edukacji ekonomicznej na rzecz sektora kosmicznego. SGH jako uczelnia ekonomiczna widzi wielki potencjał rozwoju sektora kosmicznego, ale też i wyzwania, jakie stoją przed środowiskiem akademickim związane z dynamiką tego rozwoju, szczególnie w zakresie edukacji ekonomicznej, przygotowania kadr i badań na rzecz sektora kosmicznego" - czytamy w laudacji.

Ja wspomniano, chcąc wspierać rozwój, uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), które służy realizacji wspólnych projektów dotyczących polskiego sektora kosmicznego, w tym projektów badawczych i edukacyjnych. SGH jest także członkiem utworzonej w 2021 r. Akademickiej Sieci Kosmicznej.

Współpraca w ramach tej sieci, a jednocześnie zacieśnienie relacji z POLSA oraz z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) - to czynniki sprawiające, że naukowcy z SGH, specjaliści m.in. z zakresu ekonomii, finansów, prawa i zarządzania projektami, mogą być włączani w realizację i ekonomiczną ocenę projektów dotyczących rozwoju sektora kosmicznego.

